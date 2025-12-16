Los restaurantes reprochan a los hoteleros su "error" por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos

Un «error» de estrategia de la patronal hotelera que va a tener un coste millonario para las empresas vinculadas al convenio del sector, entre las que se incluyen los bares y los restaurantes. Así ve el presidente de la asociación mallorquina Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, la sentencia del Tribunal Supremo que ha determinado que estas mismas empresas no pueden imponer a sus empleados fijos discontinuos las fechas en que van a poder disfrutar de sus vacaciones o la forma de compensarles por acudir a su puesto en días festivos, sino que van a tener que pactarlos como se hace con los contratados con carácter fijo.

El reproche de Ferrer se explica porque el sindicato UGT, que es el que ha ganado la batalla judicial contra las asociaciones hoteleras de las islas, había ofrecido inicialmente la posibilidad de negociar con las patronales ambos temas, al considerar que el sistema que se contemplaba en el convenio del sector suponía una clara discriminación contra los fijos discontinuos. La negativa hotelera a abrir esa negociación hizo que el citado sindicato optara por la vía judicial, batalla que finalmente ha ganado tras la citada sentencia del Supremo, adelantada por Diario de Mallorca.

Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración-CAEB / G. Bosch

Sentencia que "hace daño"

El presidente de Restauración-CAEB reconoce que la decisión del Supremo «hace daño», al restar flexibilidad a los empresarios a la hora de organizar el trabajo de las plantillas en un momento en el que «la productividad está descendiendo y al mismo tiempo están aumentando las bajas laborales», algo que señala como factores que se están dando en todas las actividades económicas. La nueva situación que se ha generado puede suponer un coste millonario para el conjunto del sector turístico, según lamenta, y además conllevar un deterioro del servicio que se presta a los clientes.

Ferrer recuerda la estacionalidad de la economía balear y que a un establecimiento de restauración le resulta muy difícil poder dar vacaciones a alguno de sus empleados durante los meses punta estivales, y añade que la decisión del Supremo, que respalda una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) puede dar pie a que se reciban este tipo de reivindicaciones. «Cada vez nos ponen el juego más difícil», lamenta.

La crítica a los hoteleros se sustenta en que «el sindicato UGT ha demostrado ser muy pragmático en Mallorca y tener una perspicacia mayor que la de los hoteleros», y recuerda que los responsables de su federación de Servicios habían propuesto inicialmente abrir una negociación para que este tema quedará resuelto por la vía del pacto. Al respecto, afirma que tuvo la oportunidad de hablar sobre este tema con el secretario general de esa sectorial sindical, José García Relucio, durante la negociación del nuevo convenio colectivo de hostelería.

Acatar sin flexibilidad

Sin embargo, la negativa de la patronal hotelera a buscar un acuerdo con ese sindicato «lo que ha provocado es una sentencia que vamos a tener que acatar sin disponer de margen para negociar su aplicación»

Esa falta de flexibilidad que se fija es la que en su opinión va a restar productividad y eficiencia a las empresas del ramo, al igual que sus costes.

Las empresas de ocio nocturno, como las discotecas, también se ven afectadas por la citada sentencia, pero desde su patronal (ABONE) se ha preferido no hacer valoraciones al recordar que esta asociación no participó en esa batalla judicial, que fue entablada entre UGT y los hoteleros, aunque las empresas de esta actividad también se ven afectadas por la decisión del Supremo.

Tampoco desde la federación hotelera de Mallorca se han hecho declaraciones en relación con esta cuestión, alegando que han de estudiar la sentencia.