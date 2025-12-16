Este es el pueblo de Mallorca más barato para comprar una casa

En plena crisis de vivienda, con un aumento generalizado de los precios de la vivienda, Idealista ha compartido una lista con los pueblos más baratos para comprar una casa en cada comunidad autónoma, basándose en el informe de precios del pasado noviembre realizado por el mismo portal.

En el caso de Baleares, el municipio más asequible para adquirir un inmueble es Lloseta, en la comarca del Raiguer, donde el precio del metro cuadrado se sitúa en 2.333 euros.

Según el portal, esta pequeña localidad mallorquina de casi 6.000 habitantes disfruta de una "posición estratégica cerca de Inca", a medio camino entre la playa y la Serra de Tramuntana. Idealista añade que Lloseta destaca por su "entorno natural, su industria zapatera tradicional y su vida cultural".

De entre los más baratos, el más caro

Aunque Lloseta se alce como el pueblo más barato de Baleares para comprar una vivienda, el precio de su metro cuadrado, que se sitúa en 2.333 euros, sigue siendo el más alto comparado con el de los pueblos más económicos de las respectivas comunidades autónomas.

Aun así, esta cantidad está por debajo de la media española, cuyo precio por metro cuadrado alcanzó en noviembre los 2.605 euros, según los datos del portal. En cambio, la media balear del metro cuadrado el mes pasado fue de 5.114 euros, más del doble que Lloseta.

Siguiendo a Lloseta en el ránking de pueblos más caros de entre los más baratos, se encuentra Bérriz, localidad vasca donde el precio del metro cuadrado ronda los 1.890 euros. En tercer lugar se sitúa Gáldar, un municipio canario donde el metro cuadrado cuesta 1.302 euros.

El pueblo más barato de España

Actualmente, el pueblo más barato de España para comprar una casa es Almadén, en Castilla-La Mancha, con un sorprendente precio de 335 euros por metro cuadrado. Este municipio ciudadrealeño de 5.400 habitantes es Patrimonio de la Humanidad debido a su Parque Minero, el mayor yacimiento de mercurio del mundo.

Seguido de Almadén se encuentra el pueblo más barato de Galicia, Vilamarín, con un precio del metro cuadrado de 400 euros. La tercera posición es para la villa castellanoleonesa Barruelo de Santullán, situada en Palencia, donde el metro cuadrado cuesta 416 euros.