Prohens desmiente a Vox tras acusar a los migrantes de colapsar el sistema sanitario de Baleares "No representan ni un 1%"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, marca distancias con el discurso migratorio de su socio de gobierno. La líder del PP ha desmentido esta mañana la afirmación de Vox que señalaba a los inmigrantes irregulares como culpables del colapso de la sanidad pública de Baleares: "No representa ni un 1 % de la atención sanitaria".

Prohens ha intervenido en respuesta a una pregunta de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en el último pleno del Parlament de 2025, en la que ha defendido que, mientras las consultas a pacientes sin permiso de residencia rondan las 100.000 al año, las citas de atención primaria suman 10 millones.

En su intervención, Cañadas ha afirmado que la sanidad de las islas está "colapsada por la inmigración ilegal" y ha comparado las 200.000 consultas a personas sin residencia legal en los dos últimos años con el conjunto de la población de Ibiza y Formentera. A juicio de la diputada de Vox, atender a inmigrantes enfermos sin permiso de residencia "es una estafa a los trabajadores de Baleares" y una financiación "de manual" del "efecto llamada" que aprovechan "las mafias".

La presidenta ha reprochado a Cañadas el uso de datos "fuera de contexto" para culpar a los inmigrantes irregulares de privar de atención sanitaria a la población residente y ha defendido que con su Ejecutivo el sistema público de salud se ha reforzado con más recursos y más profesionales, y se ha conseguido, además, reducir el tiempo de espera para consultas y operaciones.

Por otro lado, la consellera de Salud, Manuela García, también ha asegurado en el Parlament que durante el último año la atención sanitaria a personas en situación irregular solo supuso cerca del 1% del total de consultas de Atención Primaria en Baleares. Al igual que Prohens, la consellera se ha visto obligada a responder y desmentir la pregunta formulada por Vox: "No es allí donde se pone en peligro la sostenibilidad del sistema. Realmente da seguridad al sistema, lo aprendimos con la covid, excluir a cualquier grupo supone abrir la puerta a brotes y riesgos epidémico", ha señaladola consellera.

Patricia de las Heras, la diputada ultraderechista que ha cuestionado a García sobre este tema, ha alertado que uno de los factores que perjudican al sistema sanitario público es "el creciente volumen de atención sanitaria a personas en situación irregular sin previsión ni dotación extraordinaria", aunque no ha aportado datos al respecto.

La titular de Salud, por su parte, ha defendido que es la "obligación" del sistema sanitario público "proteger a los ciudadanos". "Y limitar el acceso no es solamente injusto, sino que es un peligro", ha sentenciado.