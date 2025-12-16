Un mensaje dentro de una botella para activar el compromiso con el mar Balear

La organización MARE, una fundación que se creó para proteger el mar balear a través de las imágenes, ha creado una original campaña para concienciar sobre la situación del mar en la región.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, la acción consiste en el envío de 50 botellas a personas relevantes del ámbito empresarial de Mallorca, como un "gesto simbólico para detener la mirada y lanzar una pregunta directa: ¿qué papel queremos jugar en la conservación de nuestro mar?"

Cada botella contiene un mensaje en primera persona, firmado por “el mar Balear”, que habla de belleza, fragilidad y corresponsabilidad. También incorpora un código QR que conduce a un vídeo en el que se explica el sentido de esta acción y el proyecto MARE.

Desde MARE insisten en que "no buscan una respuesta inmediata ni una colaboración estándar", sino que este proyecto pretende "abrir un espacio de diálogo con personas y entidades dispuestas a asumir un compromiso real con la conservación marina, y a convertirse en aliadas de un proyecto que utiliza el poder de la imagen para generar un impacto real y transformador".

Con esta acción, MARE traslada su filosofía más allá de exposiciones, certámenes o campañas: haciendo llegar el mensaje del mar directamente a quienes pueden ayudar a amplificarlo.

En la nota de prensa explican que "si conseguimos que este gesto haga detenerse a pensar por un momento a sus destinatarios, el mensaje ya habrá empezado a cumplir su función".

MARE es una iniciativa colaborativa impulsada por organizaciones, asociaciones e instituciones relevantes del mundo de la conservación, la fotografía y el vídeo que une arte, imagen y comunidad para la conservación del mar Balear, y que ha decidido emplear el simbolismo del mensaje dentro de una botella para hacer llegar una llamada del mar Balear.

Este es el mensaje escrito en cada botella

Cada una de las cincuenta botellas enviadas contiene el siguiente mensaje en su interior: "Estoy en peligro. Te escribo porque no soy solo un paisaje. Soy belleza, vida, cultura y, al mismo tiempo, fragilidad. Mi conservación depende de ti".