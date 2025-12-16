Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebaja fiscal alquileresBellasombra PalmaTorres del TempleSucesos en MallorcaCruceros en MallorcaLotería de Navidad
instagramlinkedin

Un mensaje dentro de una botella para activar el compromiso con el mar Balear

MARE ha puesto en marcha una acción creativa y poco convencional para hacer llegar el mensaje del mar Balear a perfiles empresariales con capacidad de impacto

Un mensaje dentro de una botella para activar el compromiso con el mar Balear

Un mensaje dentro de una botella para activar el compromiso con el mar Balear

MARE

Redacción Digital

La organización MARE, una fundación que se creó para proteger el mar balear a través de las imágenes, ha creado una original campaña para concienciar sobre la situación del mar en la región.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, la acción consiste en el envío de 50 botellas a personas relevantes del ámbito empresarial de Mallorca, como un "gesto simbólico para detener la mirada y lanzar una pregunta directa: ¿qué papel queremos jugar en la conservación de nuestro mar?"

Cada botella contiene un mensaje en primera persona, firmado por “el mar Balear”, que habla de belleza, fragilidad y corresponsabilidad. También incorpora un código QR que conduce a un vídeo en el que se explica el sentido de esta acción y el proyecto MARE.

Desde MARE insisten en que "no buscan una respuesta inmediata ni una colaboración estándar", sino que este proyecto pretende "abrir un espacio de diálogo con personas y entidades dispuestas a asumir un compromiso real con la conservación marina, y a convertirse en aliadas de un proyecto que utiliza el poder de la imagen para generar un impacto real y transformador".

Con esta acción, MARE traslada su filosofía más allá de exposiciones, certámenes o campañas: haciendo llegar el mensaje del mar directamente a quienes pueden ayudar a amplificarlo.

En la nota de prensa explican que "si conseguimos que este gesto haga detenerse a pensar por un momento a sus destinatarios, el mensaje ya habrá empezado a cumplir su función".

MARE es una iniciativa colaborativa impulsada por organizaciones, asociaciones e instituciones relevantes del mundo de la conservación, la fotografía y el vídeo que une arte, imagen y comunidad para la conservación del mar Balear, y que ha decidido emplear el simbolismo del mensaje dentro de una botella para hacer llegar una llamada del mar Balear.

Noticias relacionadas y más

Este es el mensaje escrito en cada botella

Cada una de las cincuenta botellas enviadas contiene el siguiente mensaje en su interior: "Estoy en peligro. Te escribo porque no soy solo un paisaje. Soy belleza, vida, cultura y, al mismo tiempo, fragilidad. Mi conservación depende de ti".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
  2. El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
  3. El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
  4. El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
  5. Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
  6. La responsable de una inmobiliaria de Mallorca, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles
  7. Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
  8. Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”

Un mensaje dentro de una botella para activar el compromiso con el mar Balear

Este es el pueblo de Mallorca más barato para comprar una casa

Este es el pueblo de Mallorca más barato para comprar una casa

La Iglesia de Mallorca recauda un millón de euros más con las declaraciones de la Renta

La Iglesia de Mallorca recauda un millón de euros más con las declaraciones de la Renta

El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares organiza este jueves en Palma una nueva jornada de puertas abiertas, con especial atención al programa ‘Lloguer Segur’, del Govern Balear

El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares organiza este jueves en Palma una nueva jornada de puertas abiertas, con especial atención al programa ‘Lloguer Segur’, del Govern Balear

Denuncian la visita "propagandística" de Galmés a la residencia de Son Caulelles: "Creó un escenario expresamente para hacerse la foto"

Denuncian la visita "propagandística" de Galmés a la residencia de Son Caulelles: "Creó un escenario expresamente para hacerse la foto"

La Aemet activa la alerta en Baleares por la lluvia

La Aemet activa la alerta en Baleares por la lluvia

El Hostal Términus estrena nueva vida: oficinas de transporte, cafetería y recuperación del refugio antiaéreo de la Guerra Civil

El Hostal Términus estrena nueva vida: oficinas de transporte, cafetería y recuperación del refugio antiaéreo de la Guerra Civil

Detenido por intentar matar a cuchilladas a su pareja en Palma

Detenido por intentar matar a cuchilladas a su pareja en Palma
Tracking Pixel Contents