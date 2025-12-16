Un mapa de la prostitución permitirá conocer la realidad del colectivo en Mallorca

Mallorca podrá, por primera vez, monitorizar la situación de la prostitución en la isla. El Consell de Mallorca ha puesto en marcha la Mesa de Coordinación de la Prostitución, un ente que elaborará un diagnóstico basado en datos reales que permita conocer con más detalle la situación del colectivo en los distintos municipios de Mallorca. Hasta ahora, tan solo el Ayuntamiento de Palma ofrecía anualmente datos fehacientes sobre la evolución de la prostitución en Ciutat, por lo que la creación de esta Mesa permitirá a las instituciones insulares ampliar la radiografía y abordar una problemática difícil de gestionar debido a la falta de información existente.

Este martes se ha celebrado la primera reunión del organismo, que ha contado con la presencia de diferentes representantes de organizaciones sociales, instituciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La intención de la Mesa de Coordinación de la Prostitución es crear un mapa del colectivo en la isla y ofrecer oportunidades a las mujeres para que puedan salir de ese mundo. Actualmente, Mallorca no dispone de un mapa de la realidad de la prostitución, ni de "datos fiables" que permitan conocer cuántas personas ejercen prostitución en la isla.

Esta "falta de información" dificultaría la elaboración de políticas públicas "eficaces" y pone de manifiesto la necesidad de coordinar el trabajo que ya llevan a cabo diferentes instituciones y entidades, muchas de ellas trabajan desde hace años en la atención y el acompañamiento de las mujeres en contextos de prostitución.

Imagen de la primera reunión de la Mesa de coordinación de la Prostitución. / CIM

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha indicado que este tipo de mesas ya se han constituido en otros puntos del Estado, por lo que ha resaltado su puesta en marcha en esta legislatura como una apuesta "en favor de la igualdad y contra la violencia machista". "Se trata de un colectivo que tiene dificultades para acceder a la administración en busca de soluciones para salir de su situación, ya que muchas de estas mujeres se han visto obligadas, por un motivo u otro, a entrar en este mundo", ha Galmés.

Esta mesa será un espacio de trabajo interinstitucional y con las entidades sociales especializadas que nace con el objetivo de sumar esfuerzos, compartir conocimiento y mejorar la respuesta pública ante una realidad "compleja, a menudo invisibilizada y marcada por situaciones de vulnerabilidad, desigualdad y violencias machistas".

Por estos motivos, la mesa pretende convertirse en un espacio de puesta en común de los objetivos, las actuaciones y los recursos existentes, así como de detección de necesidades y definición de acciones conjuntas que permitan "llegar más lejos" y dar una "mejor respuesta" a realidades cada vez "más cambiantes y complejas", también condicionadas por el uso de las nuevas tecnologías y nuevas formas de captación más difíciles de detectar.

En la sesión constitutiva han participado representantes del Consell de Mallorca, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), el Ayuntamiento de Palma, el IbDona, el IbSalut, la UIB, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Médicos del Mundo y Cruz Roja, entre otros.

Entre los principales retos de la mesa, además del mencionado mapa, estará la mejora de la coordinación interinstitucional, la definición de circuitos de actuación más eficientes y la formulación de propuestas conjuntas que contribuyan a prevenir situaciones de explotación y a garantizar una atención más integral y coordinada. Además, el Consell de Mallorca prevé la creación de una mesa técnica, dependiente de este órgano, que permita avanzar de manera "más operativa" en la detección de necesidades y en la concreción de acciones específicas.