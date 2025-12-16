Mallorca se prepara para el fin de los triángulos: cómo saber si tu baliza V16 es válida (y qué exige la DGT)

La cuenta atrás ha entrado en su fase final: desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada será el único dispositivo legal para señalizar un vehículo inmovilizado en carretera en España, sustituyendo definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) lo recuerda en sus comunicaciones oficiales y ha actualizado su guía y listado de modelos certificados.

En una isla como Mallorca, con mucho tráfico en vías rápidas y accesos a Palma (y un volumen constante de vehículos de alquiler y visitantes), el cambio no es menor: la clave para evitar compras inútiles es saber identificar una V16 realmente válida, porque no todas las que se anuncian como “conectadas” lo son o están certificadas.

Qué cambia exactamente el 1 de enero de 2026

La norma no se limita a “llevar una luz”: la DGT establece que a partir del 1 de enero de 2026 el V16 conectado pasa a ser el único elemento válido de preseñalización de peligro para vehículos inmovilizados.

Eso implica dos ideas muy prácticas:

Triángulos : dejarán de ser el medio reconocido en España a partir de esa fecha.

: dejarán de ser el medio reconocido en España a partir de esa fecha. V16 no conectadas: tampoco valdrán como señalización legal desde 2026.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, la propia DGT indica que todavía pueden convivir triángulos y balizas V16 sin conectar, pero el cambio del 1 de enero es total.

Por qué la DGT quiere sustituir los triángulos

El objetivo principal es reducir el riesgo de atropellos al evitar que el conductor tenga que bajar del coche para colocar señalización en el arcén. En una nota reciente, la DGT recuerda que cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas tras bajarse del vehículo, en muchos casos mientras intentaban señalizar una avería o accidente.

La diferencia clave de la V16 es que permite señalizar sin salir del vehículo: se activa y se coloca en una zona visible (preferiblemente el techo) y, además, envía la ubicación a la plataforma DGT 3.0.

Baliza V16 / Osram

Cómo saber si una baliza V16 es válida: 3 comprobaciones en 30 segundos

1) Que esté en el listado oficial de “Marcas y modelos certificados” de la DGT

Esta es la prueba más importante. La DGT publica un listado con marcas y modelos que han superado la certificación en los laboratorios designados.

La DGT es clara: solo son válidos los modelos que figuran en ese apartado; no basta con que el anuncio diga “conectada” o “DGT 3.0”.

2) Buscar la marca en la tulipa: laboratorio + número de informe

Además del listado online, hay una señal física muy concreta: la DGT explica que, por normativa, en la tulipa del dispositivo debe aparecer una marca compuesta por el nombre del laboratorio de ensayos y el número de informe de ensayos.

3) Confirmar conectividad real (incluida) y revisar la fecha de caducidad

Una V16 conectada homologada integra los elementos necesarios (GPS y comunicaciones). La DGT indica que incluye un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble.

Y, sobre el coste de conexión, la DGT señala tres puntos clave:

La legislación marca una conectividad mínima de 12 años , sin cuotas adicionales para el particular, porque el coste ya va incluido en el precio.

, para el particular, porque el coste ya va incluido en el precio. Es importante mirar la fecha de caducidad , impresa en el envase y en el propio dispositivo .

, impresa en el y en el . La información de activación y ubicación se envía periódicamente (la DGT menciona envíos “cada 100 segundos” mientras esté activa, hasta desactivación).

Requisitos que debe cumplir una V16 (según la DGT)

Más allá de “estar en la lista”, la DGT detalla características mínimas del dispositivo:

Luz 360º de alta intensidad y funcionamiento al menos 30 minutos tras la activación.

de alta intensidad y funcionamiento tras la activación. Autonomía mínima en reposo de 18 meses .

. Debe estar destinada a señalizar y comunicar ubicación: la DGT advierte que estos dispositivos no pueden incorporar funcionalidades adicionales.

En condiciones óptimas, la DGT explica que la baliza puede llegar a verse hasta 1.000 metros, aunque esa distancia puede reducirse por curvas, rasantes o meteorología.

Un coche con la baliza en una autopista / DM

Cómo se usa correctamente (y por qué es especialmente importante en carreteras de Mallorca)

La recomendación oficial es sencilla: ante avería o accidente, activar la V16 y colocarla en el techo o zona visible alcanzable, y después evaluar si es seguro abandonar el vehículo (si no lo es, mejor permanecer dentro con el cinturón).

En el caso de turismos, la DGT remarca que la colocación debe ser en los puntos más altos del vehículo, preferiblemente el techo, y que muchas balizas llevan base magnética para adherirse a una zona metálica.

Alquiler y renting en Mallorca: ¿quién tiene que poner la baliza?

Dado el peso del rent a car en Mallorca, conviene fijarse en este punto: la DGT indica que la obligación del dispositivo es del titular del vehículo, salvo que por contrato se repercuta o lo asuma el arrendatario a largo plazo.

Traducción práctica: si vas a conducir un coche de alquiler, es buena idea comprobar antes de salir del aparcamiento que el vehículo incorpora una V16 conectada certificada (o consultar con la empresa qué solución aplica), porque en 2026 será el sistema legal de señalización.

¿Qué pasa con la privacidad y los datos?

La DGT subraya que los datos que emite la V16 están anonimizados y que la Administración solo conoce la ubicación cuando la baliza está activada; además, no hace falta instalar apps ni aportar datos personales para que funcione.

Y también aclara una confusión frecuente: la V16 conectada no es un sistema de aviso a emergencias (no sustituye a una llamada al 112 ni a eCall); su función es señalizar y transmitir ubicación para mejorar la seguridad vial y la gestión del tráfico.

Multas: lo que se sabe a día de hoy

Según la información institucional publicada por el Gobierno, la sanción por no llevar la baliza V16 sería de 80 euros, equivalente a la que existía por no llevar los triángulos.

Si conduces fuera de España (o vienes a Mallorca con matrícula extranjera)

La DGT indica que los vehículos matriculados en España pueden usar legalmente la V16 conectada cuando circulen por países firmantes de convenios vigentes, y que no sería necesario llevar triángulos. A la vez, los vehículos matriculados en otros países que circulen por España podrán usar triángulos de emergencia.