Mallorca no cuenta ni en turismo

Pedro Sánchez incluye el turismo en su balance de fin de año. Por fuerza tendrá que hablar de Mallorca. Pues no. Le promete un puesto en la Organización Mundial de Turismo de Naciones Unidas, UN/UNWTO, a Cataluña y Euskadi en calidad de Miembros Asociados. ¿Euskadi? El País Vasco tuvo menos de cinco millones de turistas en 2024, la cuarta parte que Balears, los vanidosos catalanes apenas igualan el dato del archipiélago. Y por si fuera poco, la secretaria de Estado de Turismo se llama Rosario Sánchez, aspirante a presidir el Govern. Balear, no catalán.

Un socialista convencido, si es que queda alguno, se refugiará en que Euskadi y Cataluña poseen una prestancia nacional, frente al provincianismo de Balears. Repasemos entonces la lista de Miembros Asociados de la UNWTO, con paradas en Puerto Rico, Madeira, Hong Kong o Aruba. Casualmente, una abrumadora mayoría de territorios insulares, una de las pocas virtudes que no pueden enarbolar ni vascos ni catalanes. La membresía internacional va acompañada del traspaso de las competencias y sobre todo de los dineros promocionales de Turespaña, también avanzada por Sánchez. Solo hay un capítulo intocable, así en Cataluña como en Balears. La cogestión aeroportuaria.