La Iglesia de Mallorca recauda un millón de euros más con las declaraciones de la Renta

Un total de 162.940 declaraciones han destinado este año el 0,7% del IRPF a la Iglesia en Mallorca, lo que supone 3.362 más que el año anterior y un 4,06% en términos porcentuales.

Según los datos difundidos este martes por el Obispado de Mallorca, el porcentaje de declarantes que elige esta opción se sitúa en el 24,92%, y el importe asignado asciende a 9,7 millones de euros, 984.176 euros más que en la campaña previa.

Estas cifras, a juicio de la institución eclesiástica, muestran que crece la base social que apoya y acompaña la misión de la Iglesia en la diócesis, permitiendo reforzar iniciativas pastorales, la acción social y la conservación del patrimonio, así como la atención a las personas más necesitadas.

En un comunicado, el Obispado de Mallorca ha agradecido a todas las personas que han marcado la X a favor de la Iglesia Católica en su Declaración de la Renta de este año. "Gracias a este gesto sencillo y gratuito, miles de fieles muestran su confianza en la misión que la Iglesia desarrolla en la isla y hacen posible que continúe su labor pastoral, social y cultural al servicio de toda la sociedad mallorquina", han señalado.

Este aumento en Mallorca se enmarca en una tendencia positiva a nivel estatal. En toda España, más de nueve millones de contribuyentes han marcado la X a favor de la Iglesia, según los datos publicados por la Conferencia Episcopal Española.

El importe total asignado alcanza los 429 millones de euros, un 12% más que el ejercicio anterior. En 16 de las 17 comunidades autónomas ha crecido el número de declaraciones a favor, lo que refleja que la confianza en la labor de la Iglesia continúa fortaleciéndose.

Cabe recordar que la asignación tributaria representa aproximadamente una cuarta parte de los ingresos del conjunto de diócesis españolas, a los que se suman cerca de 400 millones de euros en aportaciones directas de los fieles mediante colectas, cuotas y donativos.

El Obispado de Mallorca ha recordado que la asignación para la diócesis la establece el Fondo Común Interdiocesano, que es el instrumento que canaliza la distribución de la asignación tributaria a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales.

La cantidad percibida está en relación con la capacidad y fortaleza económica que hay en cada diócesis y los mecanismos de distribución tienen como criterio la solidaridad y la comunión entre las diversas diócesis.

En Mallorca, los fondos provenientes de la X de la Iglesia hacen posible sostener la vida de las parroquias, acompañar a los más vulnerables a través de la acción social y reforzar la labor formativa de agentes pastorales, catequistas, religiosos y laicos comprometidos.

También permiten conservar y poner en valor el patrimonio cultural y espiritual que forma parte de la identidad de la isla, contribuyendo al encuentro, el cuidado y la esperanza en cada comunidad.

El Obispado se une asimismo a la campaña nacional 'Gracias se escribe con X', con la que la Iglesia reconoce públicamente el apoyo de quienes año tras año eligen esta forma de colaboración.