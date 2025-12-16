El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026

El Govern anuncia una rebaja fiscal para incentivar que los propietarios de Baleares no suban los precios de alquileres en la revisión contractual de 2026. Así lo ha afirmado esta mañana el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, en el pleno celebrado en el Parlament.

"Siendo serios, y desde la responsabilidad, le avanzo que este Govern sí adoptará nuevas medidas ante la revisión de los alquileres. Este Govern apuesta por incentivar. Por eso, en esta línea, desde la Conselleria de Hacienda se está preparando una nueva deducción fiscal para incentivar a los propietarios de vivienda a no subir los alquileres de contratos que finalicen en el año 2026", ha expresado Mateo en respuesta a la pregunta lanzada por la diputada del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido.

Revisión 2026

Según datos oficiales del Ministerio de Consumo, los 24.500 contratos de alquiler que se renovarán en Baleares en 2026 crecerán una media de 383 euros al mes, es decir, algo más de 4.600 euros al año. Una cifra elevada que convierte la subida en una cantidad imposible de asumir para muchas familias que viven de un piso de alquiler.

Estos ciudadanos firmaron contratos de alquiler en 2021, con el comienzo de la desescalada por la covid, y ahora pasados los cinco años que estipula la ley de arrendamientos urbanos empiezan a caducar y los caseros pueden renovarlos.

En relación con estos datos, el conseller Mateo también afirma que la propia ministra de Vivienda del Gobierno Central, Isabel Rodríguez, ha rechazado públicamente los datos del Ministerio de Consumo (Sumar) sobre el número de contratos de alquiler que vencen durante 2026 y sus cálculos sobre el aumento de precios.

No se toparán los alquileres

Asimismo, el Ejecutivo balear insiste en que no se toparán los precios de alquiler tal y como sugiere la Ley Estatal de Vivienda. Mateo argumenta que esta medida no está funcionando en otros territorios donde se está aplicando en la actualidad. "Este Govern apuesta por incentivar y no en recetas mágicas. Insisten en intervenir los precios del alquiler cuando es algo que no está funcionando ni en Cataluña ni en A. Coruña.", destaca.