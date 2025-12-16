Detenido por intentar matar a cuchilladas a su pareja en Palma

La Policía Nacional detuvo el pasado sábado a un hombre por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa por tratar de matar a su pareja a cuchilladas en Palma. El sospechoso fue puesto a disposición judicial ayer por la tarde en la sede de Vía Alemania. Mientras, la víctima continuaba ingresada en el hospital de Son Espases como consecuencia de las heridas sufridas.

El episodio de violencia de género se produjo el sábado en el domicilio conyugal. Según la versión de la mujer, su pareja la encerró en casa y no la dejaba salir. Acto seguido, fue a la cocina, donde cogió un cuchillo con el que le asestó varias puñaladas en diversas partes del cuerpo como los brazos, la espalda y las manos.

Tras forcejear con el hombre, la perjudicada pudo escapar y alertó a un familiar para que la acompañara a un centro hospitalario, según han indicado fuentes policiales.

Una vez hospitalizada, los servicios sanitarios avisaron a la Policía Nacional de que una paciente acababa de ser apuñalada por su pareja en el domicilio familiar.

Los agentes acudieron a Son Espases, donde se entrevistaron con la víctima. Ella les explicó que él no la dejaba salir de casa y que, en un momento dado, incluso puso el cierre a la puerta de acceso a la vivienda. Luego, la atacó con un cuchillo.

El sospechoso, en shock

Tras recabar los principales datos sobre lo ocurrido, varias patrullas se movilizaron y se dirigieron al domicilio. Los investigadores encontraron la verja del jardín abierta. Tras llamar varias veces a la puerta, el sospechoso les abrió. El hombre, en estado de shock, reconoció los hechos y señaló que el cuchillo que había utilizado se hallaba en la cocina. Los policías comprobaron que era cierto e intervinieron el arma blanca.

Poco después, procedieron a arrestar al varón como supuesto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para esclarecer los hechos y poder asistir a la víctima.

Los agentes no han detectado denuncias previas interpuestas por la perjudicada por otros episodios de violencia machista.