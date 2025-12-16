Denuncian la visita "propagandística" de Galmés a la residencia de Son Caulelles: "Creó un escenario expresamente para hacerse la foto"

El PSIB ha criticado este martes la visita del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a la residencia de Son Caulelles, al considerar que se trató de una "puesta en escena propagandística" destinada a aparentar "una normalidad que no es real" en el centro. Según han señalado los socialistas en un comunicado, la visita del presidente insular tuvo como objetivo principal "hacerse una fotografía amable" y repetir anuncios ya conocidos, sin atender a las carencias estructurales y de personal que, a su juicio, arrastra la residencia. En este sentido, han acusado a Galmés de utilizar tanto al personal como a los residentes para proyectar una imagen distorsionada de la situación real del centro.

Los socialistas denuncian que el acto sirvió para volver a anunciar el convenio de dependencia con el Govern, un acuerdo que, recuerdan, ya fue presentado públicamente el pasado 20 de agosto de 2025, coincidiendo con su firma. "Se creó un escenario expresamente para repetir un anuncio que ya se conocía", han afirmado. Además, los socialistas han denunciado que, con motivo de la visita, se reforzó de manera puntual el personal habitual de Son Caulelles y que incluso se llevó a cabo una "selección previa" de los residentes que podían aparecer en las fotografías junto al presidente del Consell.

La portavoz adjunta del PSIB en el Consell de Mallorca, Sofía Alonso, asegura que Galmés no acudió al centro para "escuchar los problemas reales del personal y de los residentes", sino para "hacerse una foto y reiterar un anuncio ya realizado". "Gobernar no es hacer escenografías, es garantizar servicios dignos cada día", ha subrayado.

Alonso considera que el acto en Son Caulelles es un "resumen perfecto" de la gestión del presidente del Consell y del conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, basada -según ha dicho- en "propaganda, aparentar y esconder la cabeza bajo el ala cuando se trata de afrontar de verdad los problemas de los usuarios y de los profesionales".

En esta línea, ha criticado que Galmés optara por visitar Son Caulelles y evitara otros centros que, a su juicio, presentan una situación más grave, como la residencia Oms-Sant Miquel, que arrastra desde hace años plantillas insuficientes y un notable deterioro por falta de mantenimiento. La representante socialista ha señalado también que, tras dos años y medio de gestión de PP y Vox en el Consell de Mallorca, no se ha logrado resolver el problema de las listas de espera para la adjudicación de plazas residenciales por dependencia, que continúan aumentando.

Para Alonso, el hecho de acudir a Son Caulelles a anunciar nuevamente un convenio presentado cuatro meses antes "demuestra el vacío de proyecto e ideas" del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Ha recordado, además, que dicho convenio fue negociado y firmado en la pasada legislatura y que el único elemento nuevo es la puesta en marcha de 16 plazas en la residencia Miquel Mir de Inca, una medida que se ha materializado en 2025 porque "ya estaba prevista", y no por impulso del actual gobierno insular.

La portavoz adjunta del PSIB ha advertido de que el convenio de la residencia de personas mayores de Inca finaliza en diciembre de 2027 y solo contempla las 16 plazas actualmente operativas, lo que implica que el centro funcione "a la mitad de su capacidad". Asimismo, ha censurado que el IMAS no haya establecido ningún calendario para la apertura de la segunda planta ni para la puesta en marcha del centro de día.

"Con las listas de espera de dependencia disparadas, es indignante que el Consell se dedique a repetir anuncios en lugar de poner todas las plazas en funcionamiento, finalizar las obras pendientes y dar respuestas reales a las familias", ha concluido la socialista.

La visita de Galmés

Galmés, acompañado de Guillermo Sánchez; la vicepresidenta del IMAS, Magdalena García; la directora insular de Atención Sociosanitaria, Rosa Llobera, y la directora general de Atención a la Dependencia del Govern, Maria Castro, visitó ayer la residencia pública de Son Caulelles, en Marratxí, uno de los centros beneficiarios del convenio de 11,5 millones de euros firmado entre el Govern y el IMAS para garantizar la atención de 186 personas mayores en situación de dependencia.

Durante la visita, el presidente del Consell destacó que "las personas mayores son la raíz de nuestra sociedad, el testimonio vivo de lo que somos, y tenemos el deber moral e institucional de devolverles, con cariño y respeto, todo lo que nos han dado a lo largo de toda una vida", y subrayó que esta inversión es un paso decidido para garantizar su bienestar y el de sus familias.

El acuerdo, vigente hasta 2027, asegura la reserva y ocupación de 146 plazas residenciales y 40 plazas de estancia diurna en cinco centros de la red pública de atención a la dependencia. En Son Caulelles, concretamente, se garantizan 70 plazas, lo que consolida este centro como un recurso esencial para las personas mayores del municipio y de toda la isla.