El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares organiza este jueves en Palma una nueva jornada de puertas abiertas, con especial atención al programa ‘Lloguer Segur’, del Govern Balear
Se atenderá con cita previa entre las 9.30 h y las 14.30 h en la sede colegial del Colegio, en calle Viñaza, 27, de Palma
El Colegio de Administradores de Fincas de las Islas Baleares (CAFBAL) celebrará este jueves 18 de diciembre, de 9.30 h a 14.30 h, aproximadamente, una nueva jornada de puertas abiertas dirigida a la ciudadanía para resolver dudas sobre alquileres, comunidades de propietarios, convivencia vecinal y cuestiones vinculadas a la Ley de Propiedad Horizontal.
En esta edición, el programa ‘Lloguer Segur’ tendrá una relevancia especial, ya que se ha convertido en una de las cuestiones que genera más consultas y mayor interés entre los propietarios. Los administradores de fincas colegiados ofrecerán información sobre las condiciones del programa, qué requisitos deben cumplir las viviendas y qué ventajas ofrece en términos de seguridad, garantías y estabilidad para quienes se plantean alquilar una vivienda actualmente vacía.
Aunque la jornada mantendrá el cariz generalista habitual, el CAFBAL anima especialmente a los propietarios con inmuebles desocupados a solicitar cita previa para recibir asesoramiento personalizado sobre si su vivienda puede acogerse o no al programa ‘Lloguer Segur’. “Cada vez más propietarios nos piden información sobre cómo alquilar con tranquilidad y garantías. ‘Lloguer Segur’ es una herramienta útil, y estas jornadas nos permiten resolver dudas de primera mano”, explica el presidente del CAFBAL, Antoni Jaume.
Es necesario solicitar cita previa
La atención se ofrecerá de forma presencial en la sede del Colegio (calle Viñaza, 27, Palma) mediante diversos puntos de asesoramiento. Para acceder al servicio será necesario pedir cita previa llamando al 971 460 245 (de 9 a 14 h) o enviando un correo a secretaria@cafbal.com.
