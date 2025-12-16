El precio medio del alquiler sube un 7,2% en un año en Baleares
Según indica Fotocasa en un comunicado, se están ofertando pisos una media de 125 euros más caros
El precio de la vivienda en alquiler ha caído en noviembre en Baleares un -2,3% respecto al mes anterior y ha subido un 7,2% en relación al mismo periodo del año anterior, con lo que se sitúa el precio en 18,60 euros el metro cuadrado en noviembre, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.
Según indica Fotocasa en un comunicado, si a Baleares se le calcula el incremento interanual de noviembre (7,2%) en euros (1,25 euros) y se multiplica por los 80 m2 de una vivienda estándar, se están ofertando pisos 125 euros más caros que hace un año.
Si se analizan los precios del alquiler respecto a los de hace un año, se observa que en 16 de las 17 comunidades se incrementa el precio interanual en noviembre.
Las comunidades autónomas con incrementos de mayor a menor son Castilla-La Mancha (13,8%), Cataluña (13,1%), Extremadura (9,9%), Aragón (9,2%), Canarias (8,7%), Región de Murcia (8,2%), Asturias (7,5%), Andalucía (7,4%) y Baleares (7,2%). Por otro lado, en la Comunidad de Madrid (-0,3%) se produce el primer descenso interanual después de 45 meses de incrementos interanuales en cadena (desde febrero de 2022).
En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda más caras para alquilar una vivienda en España, las cinco con precios superiores a los 15 euros/m2 al mes son: Madrid (20,66 euros/m2) al mes, Cataluña (20,25 euro/m2) al mes, Baleares (18,60 euros/m2) al mes, País Vasco (17,50 euros/m2) al mes y Canarias (15,13 euro/m2) al mes.
En tres de los seis municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. El orden de mayor a menor incremento interanual es Ibiza (19,2%), Palma (6,5%) y Calvià (1,4%).
En cuanto al precio por metro cuadrado en noviembre, el orden de los municipios de mayor a menor es Calvià (23,15 euro/m2 al mes); Ibiza (22,38 euros/m2 al mes); Santa Eulària des Riu (20,08 euro/m2 al mes); Sant Josep de sa Talaia (19,93 euro/m2 al mes); Sant Antoni de Portmany (19,51 euro/m2 al mes); Alcúdia (19,45 euros/m2 al mes); Palma (18,73 euros/m2 al mes); Llucmajor (15,20 euros/m2); Santa Margalida (13,50 euros/m2 al mes) y Manacor (12,39 euros/m2 al mes).
