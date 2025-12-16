Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet activa la alerta en Baleares por la lluvia

Se esperan 20 litros por metro cuadrado en una hora

Intensas lluvias, descenso térmico y rachas de viento de 100 km/h: el paso de la tormenta por Mallorca

Intensas lluvias, descenso térmico y rachas de viento de 100 km/h: el paso de la tormenta por Mallorca / B.RAMON / DMA

Daniel Hidalgo

Duna Márquez

Palma

Los últimos efectos de la borrasca Emilia siguen provocando que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active el aviso en diferentes puntos de España.

Alerta amarilla por lluvias

En Baleares, la Aemet alerta amarilla por precipitaciones acumuladas en una hora de 20 litros por metro cuadrado estará activo desde la madrugada del 17 de diciembre hasta las 14 horas en Ibiza. En Mallorca también se esperan lluvias que pueden ser localmente fuertes acompañadas de tormenta, pero sin alerta.

Intensas lluvias, descenso térmico y rachas de viento de 100 km/h: el paso de la tormenta por Mallorca

Intensas lluvias, descenso térmico y rachas de viento de 100 km/h: el paso de la tormenta por Mallorca / B.RAMON

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los vientos serán flojos a moderados del nordeste.

El tiempo en Mallorca para este jueves

Para el jueves no se espera ningún aviso de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares. Los cielos serán con intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y aislada, preferentemente en las Pitiusas. Se esperan brumas matinales y temperaturas con pocos cambios.

TEMAS

