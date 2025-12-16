Abuelas en Acción celebra su décima jornada solidaria en la Fundación Natzaret con la visita de Papá Noel

La Fundación Natzaret acogió este martes una jornada navideña con la visita de Papá Noel, que compartió la mañana con una veintena de niños. Durante el encuentro, los menores recibieron regalos, escribieron sus cartas y participaron en una merienda organizada en el centro, una actividad abierta al público y sin coste.

Otra año más del tradicional mercadillo solidario

La iniciativa se enmarca en el Mercadet Solidari de Nadal, una acción impulsada por las Abuelas en Acción, que colabora con la Fundación Natzaret desde hace diez años. La jornada ha culminado con un sorteo solidario de más de 200 premios, fruto de la colaboración de pequeñas y medianas empresas de Mallorca.

Según explicó Kika Colom, coordinadora en la Fundación Nazaret, “todo lo recaudado se destina íntegramente a la fundación”. Colom señaló que, si bien la administración cubre las necesidades básicas, “acciones como esta permiten invertir en infraestructuras y en la mejora de los espacios del centro”.

El mercadillo solidario se celebra anualmente a finales de noviembre y este año ha cumplido su décima edición. Como cierre de la campaña, quince días después se organiza la jornada infantil con la visita de Papá Noel, que se lleva celebrando en la Fundación Natzaret desde hace ocho años.

Sorteo solidario con más de 100 de premios

El sorteo solidario, creado hace seis años como una ampliación del proyecto inicial, ha contado este año con alrededor de 170 premios, entre ellos estancias de hotel, comidas y cenas, vales de compra y experiencias gastronómicas con la colaboración de establecimientos y empresas del pequeño comercio local, entre los que figuran Forn de la Soca, La Industrial, Bodegas José Luis Ferrer, Macià Batle, Dos Perellons y Limsa, además de restaurantes y comercios de proximidad.

La importancia de Abuelas en Acción

Lita Riera, coordinadora de Abuelas en Acción, destacó el trabajo continuado del grupo de voluntarias: “Somos unas 20 abuelas que nos reunimos durante todo el año para organizar el mercadillo y el resto de actividades”. En este sentido, subrayó que uno de los ejes del mercadillo es la elaboración de comida: “Este año se han preparado más de 3.000 croquetas y se ha habilitado un comedor específico en el centro para el evento, con capacidad para unas 200 personas”.

Abuelas en Acción está formado por un grupo de mujeres mayores que acumula más de 25 años de experiencia en voluntariado y que mantiene una colaboración estable con la Fundación Natzaret desde hace una década. La recaudación obtenida se destina cada año a las prioridades marcadas por el centro, especialmente a la mejora de infraestructuras y espacios comunes. La difusión de la iniciativa se ha realizado mediante cartelería, canales de mensajería y el boca a boca, lo que ha permitido consolidar una red de apoyo estable entre vecinos, colaboradores y comercio local.