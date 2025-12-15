Vox se reivindica como «la alternativa del sentido común»

Vox Baleares se reivindicó el fin de semana, en su comida de Navidad, en el restaurante Binicomprat, a la que acudieron más de 600 personas, como «la alternativa del sentido común».

Según el partido, el acto sirvió para escenificar «la unidad, la fortaleza interna y la creciente implantación territorial de Vox en Balears», congregando en un mismo espacio a altos cargos institucionales, orgánicos, afiliados y simpatizantes.

En el acto inicial, se destacó el trabajo realizado en las instituciones, donde Vox «es decisivo, subrayando la exigencia en el cumplimiento de los acuerdos y la defensa de los intereses de los ciudadanos de Balears frente a las políticas de la izquierda», en palabras de la formación.

En su intervención, el presidente de Vox Baleares, Gabriel Le Senne, valoró la asistencia como «un síntoma de buena salud política» de los de Santiago Abascal. «Hoy no solo celebramos la Navidad, celebramos que Vox es una familia unida y fuerte. Ver este salón lleno con más de 600 patriotas demuestra que, pese a los ataques y la manipulación mediática, el mensaje del sentido común cala cada vez más hondo en nuestra sociedad», afirmó.

Además, Le Senne quiso lanzar un mensaje contundente: «En España tenemos una mafia, una estafa y el sentido común. Una mafia representada por el PSOE, una estafa perpetrada por el PP que asume cada uno de los postulados de la izquierda cuando gobierna y el sentido común que representa Vox».