Comida de Navidad
Vox se reivindica como «la alternativa del sentido común»
Vox Baleares se reivindicó el fin de semana, en su comida de Navidad, en el restaurante Binicomprat, a la que acudieron más de 600 personas, como «la alternativa del sentido común».
Según el partido, el acto sirvió para escenificar «la unidad, la fortaleza interna y la creciente implantación territorial de Vox en Balears», congregando en un mismo espacio a altos cargos institucionales, orgánicos, afiliados y simpatizantes.
En el acto inicial, se destacó el trabajo realizado en las instituciones, donde Vox «es decisivo, subrayando la exigencia en el cumplimiento de los acuerdos y la defensa de los intereses de los ciudadanos de Balears frente a las políticas de la izquierda», en palabras de la formación.
En su intervención, el presidente de Vox Baleares, Gabriel Le Senne, valoró la asistencia como «un síntoma de buena salud política» de los de Santiago Abascal. «Hoy no solo celebramos la Navidad, celebramos que Vox es una familia unida y fuerte. Ver este salón lleno con más de 600 patriotas demuestra que, pese a los ataques y la manipulación mediática, el mensaje del sentido común cala cada vez más hondo en nuestra sociedad», afirmó.
Además, Le Senne quiso lanzar un mensaje contundente: «En España tenemos una mafia, una estafa y el sentido común. Una mafia representada por el PSOE, una estafa perpetrada por el PP que asume cada uno de los postulados de la izquierda cuando gobierna y el sentido común que representa Vox».
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- La responsable de una inmobiliaria de Mallorca, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”