Socialistas de Baleares: «Un pacto PP-PSIB en vivienda es posible si limitan los precios»

El gran pacto en materia de vivienda entre PP y PSIB que están reclamando los promotores inmobiliarios de las islas para poner fin a la ‘inseguridad jurídica’ en esta materia «es posible, y además necesario, pero pasa necesariamente porque el Govern limite los precios», y en ese aspecto se apunta como primera condición de los socialistas para abrir la negociación que el Ejecutivo de Marga Prohens abra esa posibilidad en el caso de los alquileres, según subraya la diputada Mercedes Garrido.

La representante del PSIB califica de imprescindible para cualquier acuerdo sobre vivienda que el Govern permita que los municipios puedan declararse como ‘zonas tensionadas’ y poder así fijar límites al precio del alquiler, debido a la urgencia que este tema tiene en este momento, cuando se estima que unas 25.000 familias de las islas van a tener que renegociar para el próximo año sus contratos y hacer frente a encarecimientos que para una gran parte van a ser imposibles de asumir.

Para Mercedes Garrido, la emergencia no está en la edificación de unas viviendas sobre las que «ni se sabe cuando se podrá poner el primer ladrillo», en relación con los proyectos residenciales estratégicos (PRE) aprobados por PP y Vox, sino en evitar que haya familias que acaben en la calle al no poder asumir el encarecimiento de los alquileres que se va a aplicar.

Mercedes Garrido, diputada del PSIB / PSIB

Frenazo buscado

Respecto a la decisión de los promotores de frenar el desarrollo de los citados PRE, la diputada no oculta que ese efecto es el buscado desde la oposición al recurrir al Constitucional, por considerar que la medidas cuestionadas suponen «una barbaridad» que solo beneficia a las empresas, pero no a los futuros compradores. «Ellos hacen política inmobiliaria, y no de vivienda», subraya.

Sobre este punto, afirma que el ejemplo más claro de lo que está sucediendo con las políticas del PP es la fuerte entrada de grandes tenedores y de fondos buitre en el archipiélago.

Además, Mercedes Garrido recuerda que PP y Vox rechazaron el pasado día 9 una moción socialista que, entre otros puntos, contemplaba que el Parlament instara al Govern a negociar con todos los grupos políticos y con la sociedad civil un «gran pacto por la vivienda en Baleares».