Los vecinos podrán votar cuál es el mejor escaparate navideño de Mallorca

Ya está en marcha el proceso de votación popular del III Concurso de Escaparates de Navidad, que en esta edición especial está dedicado al Nacimiento. La campaña, impulsada por las patronales de comercio AFEDECO y PIMECO y financiada por el Consell de Mallorca, tiene como objetivo dinamizar el comercio local y llenar de ilusión, tradición y ambiente navideño los municipios de la isla. Hasta el 21 de diciembre, la ciudadanía puede participar votando su escaparate favorito a través del código QR disponible en cada uno de los comercios participantes, todos ellos ubicados fuera del municipio de Palma.

La consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate, ha animado a la participación ciudadana y ha destacado el valor cultural y social de la iniciativa. “Este concurso convierte los escaparates en espacios de ilusión compartida. Apostamos por un comercio local vivo, creativo y arraigado a nuestras tradiciones, que llena de magia navideña los pueblos de Mallorca y fortalece nuestra economía de proximidad”, ha señalado.

Por su parte, la presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, ha puesto en valor el esfuerzo del comercio de proximidad durante estas fechas. “Detrás de cada escaparate hay muchas horas de trabajo, creatividad y cariño. Invitamos a la ciudadanía a recorrer las calles comerciales y a reconocer ese esfuerzo votando y participando activamente en esta campaña”, ha afirmado.

En la misma línea, la presidenta de PIMECO, Carolina Domingo, ha subrayado la importancia de la campaña como herramienta de dinamización económica. “La votación popular implica directamente a los consumidores y refuerza el vínculo entre comercio y ciudadanía. Apostar por el comercio local en Navidad es apostar por empleo, cercanía y cohesión social”, ha remarcado.

Entre todas las personas que participen en la votación se sorteará un vale de 300 euros para consumir en comercios locales, mientras que otro vale del mismo importe se sorteará entre los establecimientos inscritos en el concurso. Los ganadores se darán a conocer el 29 de diciembre, en un acto que reunirá a comerciantes, sus familias y a la ciudadanía en general.

El encuentro servirá también para celebrar la Navidad junto al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la consellera Pilar Amate y las patronales de comercio, poniendo en valor estas fechas como un momento de encuentro, ilusión y apoyo al comercio local.

Toda la información del concurso y el listado de comercios participantes pueden consultarse en la web oficial www.concursodescaparatesdenavidad.com.

Con esta iniciativa, el Consell de Mallorca, AFEDECO y PIMECO refuerzan su compromiso con el comercio de proximidad, la dinamización económica y la preservación de las tradiciones navideñas que forman parte de la identidad de la isla.