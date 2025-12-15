El PSIB exige el coste del viaje del Consell de Mallorca a California: "Las fotos de Galmés están costando un ojo de la cara"

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha solicitado conocer el coste exacto del viaje realizado por una delegación de la institución insular a California con motivo de los actos de conmemoración de la canonización de Junípero Serra. Los socialistas cuestionan el gasto asumido con fondos públicos y critican el carácter del desplazamiento impulsado por el presidente del Consell, Llorenç Galmés.

La portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, ha denunciado que "los viajes y las fotos del presidente insular de toda la legislatura están costando un ojo de la cara con dinero de los mallorquines". En este sentido, el grupo ha registrado una batería de preguntas para conocer el coste del desplazamiento y de la estancia, así como la motivación del viaje, las actuaciones realizadas y la relación de personas que participaron a cargo del Consell, ya fueran cargos públicos, personal funcionario, eventual o externo.

Según ha señalado la formación en un comunicado, en el viaje participaron diversos cargos del Consell, representantes del Ayuntamiento de Palma y del de Petra, además de otras entidades y personal de apoyo. Los socialistas reprochan a Galmés haber decidido trasladar las celebraciones vinculadas a la figura de Junípero Serra "a ultramar".

Cladera ha subrayado que el PSIB no cuestiona el homenaje a Junípero Serra, pero ha defendido el derecho de la ciudadanía a conocer el coste de un viaje transoceánico financiado con recursos públicos. A su juicio, el presidente del Consell está priorizando una agenda de desplazamientos que convierte "el álbum de fotos y viajes de la legislatura en el eje central de la gestión" de la institución.

Por otro lado, los socialistas también han puesto el foco en la firma de un acuerdo con una empresa dedicada a la ciberseguridad, aprobado en un consejo ejecutivo extraordinario celebrado el pasado 28 de noviembre, pocos días antes del viaje a California. Según el PSIB, se trata de un convenio sin contraprestación económica mediante el cual el Consell pone a disposición de la empresa recursos humanos y técnicos para la realización de conferencias o congresos de concienciación en materia de ciberseguridad. La empresa tiene su razón social en el Reino Unido.

Cladera ha asegurado que el convenio se aprobó "a toda prisa" y ha expresado sus sospechas de que el acuerdo se firmara "de improviso y sin contenido" como justificación para el viaje. En este sentido, ha recordado que el presidente del Consell no tiene competencias en relaciones internacionales y, pese a ello, ha acumulado desde el inicio de la legislatura actos "representativos y sin ningún contenido real" en distintos puntos de Europa y ahora también en América.

Para el PSIB, el desplazamiento a California se suma a los viajes realizados anteriormente a Roma, Bruselas, Londres y Berlín, que, según denuncian, han supuesto "costes disparados" y una falta de información clara sobre el impacto económico para las arcas del Consell.

Finalmente, la portavoz socialista ha criticado que cuando su grupo solicita información sobre los gastos de estos viajes, la respuesta del equipo de gobierno llega "tarde y mal" y se limita a remitir a la página de transparencia, que, a su juicio, "no refleja los datos con claridad".