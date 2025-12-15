Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSIB de Armengol revisará sus protocolos contra el acoso sexual tras los escándalos que sacuden al partido

Los socialistas de Baleares envían un mensaje de "apoyo y solidaridad" a las mujeres víctimas de acoso sexual, a quienes el partido quiere trasladar "todo su respaldo"

Francina Armengol, esta tarde presidiendo la Comisión Ejecutiva del PSIB.

Francina Armengol, esta tarde presidiendo la Comisión Ejecutiva del PSIB. / PSIB

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

La Comisión Ejecutiva del PSIB-PSOE liderada por Francina Armengol ha aprobado una resolución específica contra el acoso sexual en el seno de la formación socialista, reclamando "máxima contundencia y tolerancia cero" ante cualquier conducta de este tipo. La decisión llega en un contexto especialmente sensible para el PSOE, marcado por diversas denuncias y escándalos de abuso sexual que han afectado a la organización a nivel estatal y que han puesto en el centro del debate público la eficacia de los mecanismos internos de prevención y protección de las víctimas.

Según la formación, la resolución expresa un rechazo "claro y contundente" a las situaciones de acoso sexual conocidas dentro del partido y reafirma la voluntad política de erradicar estos comportamientos "procedan de quien procedan", sin excepciones ni atenuantes por razón de cargo, responsabilidad orgánica o relevancia pública.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es el compromiso de revisar en profundidad todo el sistema interno de protección de las mujeres dentro del PSIB-PSOE. Esta revisión afectará al canal interno de denuncias, al protocolo contra el acoso sexual y al órgano encargado de la instrucción y resolución de los casos, con el objetivo de garantizar mayor eficacia, transparencia y confianza para las posibles víctimas.

El portavoz socialista, Rubén Castro, señala que el PSIB-PSOE se compromete a ser la primera federación socialista del país en impulsar de forma sistemática actuaciones en materia de "sensibilización, prevención y formación" para evitar conductas machistas, especialmente entre cargos públicos y orgánicos. "Nuestro compromiso es firme y no admite matices. El masclismo está profundamente arraigado en la sociedad y también atraviesa las organizaciones políticas, pero el Partido Socialista debe estar siempre en la vanguardia de la solución", afirma.

La resolución también incluye un mensaje explícito de apoyo y solidaridad a las mujeres víctimas de acoso sexual, a quienes el partido quiere trasladar "todo su respaldo". Este paso no puede desligarse del contexto actual del partido a nivel estatal, donde las denuncias conocidas han generado una crisis interna y han reabierto el debate sobre la coherencia entre el discurso feminista del PSOE y sus prácticas internas. En este sentido, la federación balear trata de marcar perfil propio y enviar un mensaje político claro, centrando su discurso en la tolerancia cero ante el acoso sexual y revisión profunda de los mecanismos internos para evitar que estos comportamientos se repitan.

