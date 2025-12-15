El PSIB de Armengol revisará sus protocolos contra el acoso sexual tras los escándalos que sacuden al partido

La Comisión Ejecutiva del PSIB-PSOE liderada por Francina Armengol ha aprobado una resolución específica contra el acoso sexual en el seno de la formación socialista, reclamando "máxima contundencia y tolerancia cero" ante cualquier conducta de este tipo. La decisión llega en un contexto especialmente sensible para el PSOE, marcado por diversas denuncias y escándalos de abuso sexual que han afectado a la organización a nivel estatal y que han puesto en el centro del debate público la eficacia de los mecanismos internos de prevención y protección de las víctimas.

Según la formación, la resolución expresa un rechazo "claro y contundente" a las situaciones de acoso sexual conocidas dentro del partido y reafirma la voluntad política de erradicar estos comportamientos "procedan de quien procedan", sin excepciones ni atenuantes por razón de cargo, responsabilidad orgánica o relevancia pública.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es el compromiso de revisar en profundidad todo el sistema interno de protección de las mujeres dentro del PSIB-PSOE. Esta revisión afectará al canal interno de denuncias, al protocolo contra el acoso sexual y al órgano encargado de la instrucción y resolución de los casos, con el objetivo de garantizar mayor eficacia, transparencia y confianza para las posibles víctimas.

El portavoz socialista, Rubén Castro, señala que el PSIB-PSOE se compromete a ser la primera federación socialista del país en impulsar de forma sistemática actuaciones en materia de "sensibilización, prevención y formación" para evitar conductas machistas, especialmente entre cargos públicos y orgánicos. "Nuestro compromiso es firme y no admite matices. El masclismo está profundamente arraigado en la sociedad y también atraviesa las organizaciones políticas, pero el Partido Socialista debe estar siempre en la vanguardia de la solución", afirma.

La resolución también incluye un mensaje explícito de apoyo y solidaridad a las mujeres víctimas de acoso sexual, a quienes el partido quiere trasladar "todo su respaldo". Este paso no puede desligarse del contexto actual del partido a nivel estatal, donde las denuncias conocidas han generado una crisis interna y han reabierto el debate sobre la coherencia entre el discurso feminista del PSOE y sus prácticas internas. En este sentido, la federación balear trata de marcar perfil propio y enviar un mensaje político claro, centrando su discurso en la tolerancia cero ante el acoso sexual y revisión profunda de los mecanismos internos para evitar que estos comportamientos se repitan.