El programa solidario ’El Árbol de los Sueños’ entrega los regalos a los usuarios de Mater y Fundación Asnimo

CaixaBank ha repartido regalos a personas adultas usuarias de Mater y de la Fundación Asnimo en el marco del programa solidario ‘El Árbol de los Sueños’, que celebra este año su octava edición. La iniciativa ha incorporado por primera vez como beneficiarios a personas mayores que viven en residencias y, en el caso de Baleares, a personas adultas con discapacidad intelectual atendidas por entidades sociales.

El reparto de regalos se ha llevado a cabo en dos actos celebrados en los centros de Mater y de Fundación Asnimo de Mallorca, donde voluntarios de CaixaBank han entregado los obsequios solicitados por los usuarios en sus cartas de Navidad. Una jornada especialmente emotiva que se ha completado con el canto de villancicos junto a trabajadores y usuarios de ambos centros.

En esta edición, el programa ha puesto el foco en los valores humanos que conlleva que cada beneficiario reciba el regalo que había pedido, destacando la atención, el tiempo y el cariño necesarios para hacer realidad cada deseo.

Gracias a la implicación de cerca de 3.000 oficinas y centros de CaixaBank, la entidad ha conseguido llevar, un año más, ‘El Árbol de los Sueños’ a todas las comunidades autónomas. Entre el 19 de noviembre y el 12 de diciembre, las oficinas dispusieron de cartas escritas por personas mayores y, como en ediciones anteriores, por niños de hasta 12 años en situación de riesgo o vulnerabilidad.

Para participar en la iniciativa, los clientes se dirigieron a una oficina de CaixaBank, donde se les asignó una de las cartas en las que se detallaba el regalo deseado para estas Navidades. Una vez recogida la carta, los participantes tuvieron hasta el 12 de diciembre para entregar el regalo en su oficina, con un límite máximo de 50 euros.

A partir de esa fecha, CaixaBank y las entidades sociales vinculadas a la atención a personas mayores y a la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad infantil se encargaron de la recogida y distribución de los regalos, permitiendo que mayores y niños vieran cumplida su ilusión navideña. Para muchas de estas personas y familias, este obsequio ha sido el único regalo recibido durante las fiestas.

‘El Árbol de los Sueños’ es una iniciativa organizada por CaixaBank que, en esta edición, ha contado con la colaboración de más de 400 entidades sociales de todas las comunidades autónomas, incluidas sus delegaciones, así como con el apoyo de más de 430 empresas colaboradoras. La participación de las casi 3.000 oficinas ha hecho posible que el programa llegara a todos los rincones de España.

CaixaBank mantiene una vocación profundamente social y es un referente en banca socialmente responsable, según han asegurado en un comunicado. Esta actitud de servicio se refleja en el impulso de programas de acción social y en el fomento del voluntariado como respuesta a los retos de la sociedad actual. Desde Acción Social CaixaBank se promueven iniciativas y campañas solidarias, muchas de ellas en colaboración con la Fundación “la Caixa”.