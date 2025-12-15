El boom turístico no alivia la demanda de ayuda social en Mallorca

El boom económico que está viviendo Mallorca de la mano de cifras récord de turistas y de empleo no está aliviando la demanda de ayuda social que se produce en la isla, según pone de relieve la coordinadora de Cruz Roja en el archipiélago, Ana Espinosa, que no duda en señalar el problema de la vivienda como el más grave que se está viviendo en estos momentos.

El balance de los diez primeros meses de este año pone en evidencia que la fuerte inflación de ejercicios anteriores, con el encarecimiento que se ha registrado a la hora de acceder a un inmueble, está pasando factura a la población mallorquina, y muy especialmente a la más vulnerable, según se señala desde esta organización.

Nuevas peticiones de ayuda

En los diez primeros meses de este año Cruz Roja Baleares ha hecho frente a 3.236 solicitudes de ayuda en sus dependencias de Palma, lo que hace prever que este año se cerrará con cifras muy similares a las 4.141 atendidas durante el conjunto del pasado ejercicio, duplicando de nuevo las 2.146 de 2023 y ya a una enorme distancia de las 1.592 de 2019, antes de la pandemia.

Ana Espinosa / G. Bosch

En estos diez primeros meses de 2025 la principal demanda se ha centrado en las ayudas básicas, como alimentación, productos de higiene, material escolar o suministros de electricidad y gas, con 1.269 solicitudes.

En segundo lugar aparecen cuestiones de orientación laboral, especialmente para la búsqueda de un empleo, con 579 solicitudes, y el tercer lugar lo ocupan los temas de inmigración, con 483 casos, en buena medida por consultas en materias como el arraigo por formación.

En cuarto lugar, con 210 solicitudes, aparece la demanda de vivienda, pero Espinosa matiza que esta última cifra corresponde exclusivamente a la de personas que acuden por no disponer de un techo y verse abocadas a dormir, aunque sea unos días, en la calle.

Porque la coordinadora de Cruz Roja afirma que los problemas de acceso a una vivienda impregnan una gran parte de las situaciones que son abordadas en otros apartados, y apunta que es habitual que alguien que solicita alguna ayuda en el apartado de alimentación, por poner un ejemplo, esté padeciendo al mismo tiempo una mala situación residencial al tener que alojarse en un piso ‘patera’.

Es por ello que señala que, sin lugar a dudas, es el problema de la vivienda el más grave que está padeciendo en estos momentos la población más vulnerable.

Respecto al perfil de estos demandantes de auxilio social, sigue siendo el de la madre inmigrante con hijos a su cargo y una edad comprendida entre los 30 y los 40 años, en gran medida originaria de algún país latinoamericano.

Cruz Roja ofrece programas de ayuda a los mayores / G. Bosch

En el conjunto de Baleares, las personas atendidas por Cruz Roja, ya sea por nuevas peticiones, por estar ya en sus programas o por recibir la ayuda sin haberla reclamado, como los inmigrantes que arriban en pateras, se elevan a 46.943 durante los once primeros meses del año.

Campañas navideñas

En cuando a las iniciativas navideñas, este mes se lleva a cabo la tradicional recogida de juguetes educativos, que se desarrolla en los centros de Carrefour, para regalar a niños cuyas familias tienen problemas para conseguirlos, con una previsión de cerca de 900 beneficiados.

Además, Cruz Roja colabora con La Caixa en la campaña para apadrinar las cartas que envían algunos menores con su petición de regalos.