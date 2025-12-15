El paro de técnicos de ambulancias deja unos 120 traslados anulados en Baleares

El conflicto por las nuevas ambulancias del transporte sanitario no urgente ya tiene impacto directo en los pacientes. El paro anunciado por los técnicos que disponen del carné C (necesario para conducir vehículos de más de 3.500 kilos) ha provocado este lunes la anulación de unos 120 traslados (casi 60 servicios con ida y vuelta) desde las seis de la mañana hasta el mediodía, según datos facilitados por UGT. El sindicato sostiene que "solo se han reasignado los traslados de diálisis", mientras que el resto (como rehabilitaciones, consultas u otros desplazamientos sanitarios) se han ido cancelando a lo largo de la mañana.

Según el sindicato, el 95% de los trabajadores que tenían turnos programados en vehículos que requieren carné C se han negado a conducirlos. En concreto, explica el sindicato, este lunes había planificadas 10 guardias en Palma y una en Lloseta, otra en Manacor y otra en Menorca, todas ellas con jornadas de 12 horas. UGT afirma que ocho de esas guardias en Palma y las de Lloseta y Manacor no han salido. Además, señala que dos guardias en Palma han quedado sin cubrir "por falta de voluntarios", ya que los técnicos con carné C no se ofrecen para cubrirlas si en esa jornada deben conducir vehículos de más de 3.500 kilos.

Imagen tomada esta mañana de hasta ocho nuevas ambulancias paradas por falta de técnicos que las conduzcan. / DM

La protesta la protagoniza un colectivo de alrededor de 70 técnicos de Mallorca y Menorca que han comunicado a la empresa pública GSAIB y al IB-Salut que dejan de conducir las ambulancias que superan los 3.500 kilos si no se negocian cambios en sus condiciones. Mantienen que conducir estos vehículos no es un requisito del puesto por el que accedieron al servicio y que hasta ahora lo venían haciendo "de forma voluntaria y puntual", por lo que consideran que la nueva flota implica una "modificación sustancial de funciones" sin compensación económica ni reorganización del trabajo.

El sindicato explica que los trabajadores han planteado a la empresa la opción de ser reasignados a vehículos que puedan conducirse con carné B (inferiores a 3.500 kilos), pero asegura que no se ha aceptado esa alternativa y que, en la práctica, los servicios asignados a esos vehículos se han tenido que redistribuir o anular. El sindicato calcula que se cancelan "unos 10 o 15 servicios por coche", aunque advierte de que la cifra varía según la planificación.

El IB-Salut advierte que serán "contundentes"

Por su parte, el director general del IB-Salut, Javier Ureña, ha defendido esta mañana en declaraciones a los medios de comunicación que estos conductores "ya venían ejerciendo con ese carné" y "ya venían conduciendo ambulancias de más de 3.500 kilos" desde antes de que el servicio pasara a ser público.

A su juicio, con la incorporación de vehículos nuevos "con más prestaciones, más seguridad y más confort", "lo normal sería que siguiesen conduciéndolos". Ureña ha confirmado que hay "algún conductor" que se ha negado y ha advertido que "se aplicarán las medidas correctivas necesarias". También ha recalcado que la Administración será "contundente" en este asunto y que seguirán "acompañando a los profesionales que quieran desempeñar su labor" para prestar "la mejor asistencia posible".

Con todo, los técnicos ya advirtieron al GSAIB de que impugnarán "cualquier sanción disciplinaria que se les pueda imponer" por negarse a conducir estos vehículos. El colectivo, que está asesorado por un abogado, asegura que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales si se abren expedientes, un escenario que la conselleria de Salud ya ha apuntado este fin de semana al asegurar que no considera que haya cambiado el puesto de trabajo con la nueva flota.

El origen del conflicto está en la renovación del parque móvil del transporte sanitario programado. De las 130 ambulancias previstas, una parte supera los 3.500 kilos y requiere el carné C, mientras que otras han sido modificadas para poder circular con carné B.