El nuevo centro de salud de Son Ferriol será el doble de grande y tendrá una planta más

La Conselleria de Salud de Baleares prevé que las obras del nuevo centro de salud de Son Ferriol finalicen a finales de este año o a principios de 2026, ya que se encuentran en una fase muy avanzada.Así lo ha destacado la consellera de Salud, Manuela García, en una visita al centro de salud, en el que el Govern invierte 6,8 millones de euros del Minap (fondos para la mejora de las infraestructuras en atención primaria).

Las obras de construcción del centro de salud Son Ferriol comenzaron en septiembre de 2024 y, actualmente, quedan pendientes algunos trabajos de acabados interiores, así como la urbanización de las aceras de la parcela exterior. Se prevé que acaben a finales de este año o a principios de 2026.

El nuevo equipamiento sanitario se ubica en el mismo solar del antiguo centro, que fue demolido. El nuevo centro de salud duplica la superficie del anterior (con 2.303 m2) y tiene una zona para consultas de 900 m2. El edificio gana una planta más y los espacios son más anchos y confortables, tanto para los usuarios como para los profesionales.

El nuevo centro tiene doce consultas de medicina de familia, doce de enfermería, tres de pediatría, dos de enfermería pediátrica y una consulta polivalente. También hay una unidad de obstetricia, un servicio de rehabilitación con fisioterapeuta, una sala de curas y otra de cirugía menor. El edificio está adaptado para personas con movilidad reducida.

Este proyecto se financia con 6,8 millones de euros del fondo MINAP (fondos para la mejora de las infraestructuras en atención primaria) y forma parte del Plan de Inversiones Sanitarias del Servicio de Salud (2024-2027), que prevé una inversión de 435 millones de euros en infraestructuras sanitarias en los próximos cuatro años.

Mientras se ejecutan las obras del nuevo centro, la actividad asistencial se ha trasladado a unas instalaciones provisionales, en el recinto hospitalario de Son Llàtzer.

Actualmente, la Zona Básica de Salud de Son Ferriol atiende a una población de 16.100 usuarios (13.873 adultos y 2.227 de población pediátrica) distribuidos entre el centro de salud y la UBS Sant Jordi. El aumento demográfico de la zona y el envejecimiento del centro anterior —construido en 1986— se había traducido en unas instalaciones viejas, pequeñas y obsoletas.

Durante la visita, la consellera ha estado acompañada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; la directora de Coordinación Administrativa, Cata Reynés; el subdirector de Infraestructuras y Servicios Generales del Servicio de Salud, Xisco Bosch, y el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Carlos Raduán. También han asistido miembros del equipo directivo de la Gerencia de Atención Primaria y miembros de la empresa constructora.