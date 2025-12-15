Las mesas del Pacto por la Sostenibilidad abordarán una posible modificación del ITS en Baleares

La creación de un hotel-escuela y el debate sobre una posible modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) son dos inciativas que formarán parte de la agenda de las próximas reuniones del Pacto por la Sostenibilidad. Así lo ha confirmado este lunes la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras la celebración de la Mesa de Diálogo Social, en la que se ha hecho balance del desarrollo de la segunda fase del Pacto.

Prohens ha presidido el encuentro con representantes de las patronales CAEB y Pymeb y de los sindicatos CCOO y UGT, una reunión que ha considerado oportuna "en semanas de mucho ruido político y polarización". Según ha explicado, la Mesa de Diálogo Social ha tenido un papel central en esta segunda fase del pacto, que ha permitido evaluar distintas leyes en tramitación para comprobar su encaje con los objetivos de la Agenda de Transición, como la ley del litoral o la ley agraria.

La presidenta ha destacado que este trabajo ha servido también para avanzar hacia consensos relevantes, especialmente en el ámbito laboral. Entre ellos, la validación de propuestas para destinar recursos del ITS a la conversión de contratos fijos discontinuos en contratos fijos en establecimientos que mantengan su actividad durante la temporada baja, así como a incentivos para reducir la siniestralidad laboral y fomentar la contratación de personas con discapacidad. "Son propuestas que se han debatido en distintas sesiones y que hoy han sido validadas por la Mesa de Diálogo Social, que tiene este papel y esta legitimidad", ha subrayado.

Durante la reunión también se ha puesto en valor la reciente aprobación por unanimidad del dictamen de turismo sostenible impulsado por el Govern en el Comité Europeo de las Regiones. "Baleares lidera hoy la transformación del turismo en toda Europa, lo tenemos que decir más y poner en valor lo que significa", ha afirmado Prohens.

Avances

En cuanto al trabajo realizado hasta ahora, la presidenta ha explicado que, de las 540 propuestas iniciales con las que arrancó la segunda fase del Pacto por la Sostenibilidad, 102 ya han sido debatidas e integradas en iniciativas validadas o en proceso de consenso, un volumen que, a su juicio, demuestra "el trabajo ingente" desarrollado por los agentes sociales y el propio Govern.

De cara a los próximos meses, las mesas del pacto abordarán el debate sobre las distintas propuestas de modificación del ITS. También se analizará la iniciativa del Govern, a través de IBDigital, para ampliar la sensorización de playas desde el actual proyecto piloto en tres arenales hasta un total de 150, con el objetivo de mejorar la gestión de los flujos de visitantes.

Entre las propuestas que se llevarán a debate figura asimismo la creación de un hotel-escuela, una iniciativa que toma como referencia la experiencia desarrollada en Canarias, la única de este tipo en España. Se trata de un proyecto todavía en desarrollo basado en la idea de crear un espacio formativo similar al de la Escuela de Hostelería de la UIB, pero ampliado a todas las áreas laborales del sector hotelero, incluyendo perfiles como camareras de pisos, animadores o personal de recepción. El secretario general de CCOO Baleares, José Luis García, ha indicado que el futuro hotel contaría con aulas para la formación teórica, remarcando que "lo más interesante será la parte práctica".

Patronales y sindicatos, satisfechos

Tras la reunión, representantes de patronales y sindicatos han valorado positivamente el clima de diálogo. La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha destacado el amplio consenso del documento de bases de la Agenda de Transición y ha señalado como retos prioritarios la falta de trabajadores, el absentismo laboral, la vivienda y la movilidad. En la misma línea se ha expresado el presidente de Pymeb, Juan Carlos Fernández, quien ha destacado el "buen ambiente" de la Mesa.

También desde la parte sindical, el secretario general de CCOO Baleares ha subrayado la importancia de destinar parte del ITS al ámbito laboral y ha emplazado a seguir trabajando en cuestiones como la movilidad o la vivienda, mientras que el secretario general de UGT Baleares, Pedro Homar, ha felicitado al Govern por el consenso alcanzado en torno al dictamen de turismo sostenible y el impulso al diálogo social.