Juzgan a un joven por un delito electoral por llegar tarde a la mesa que tenía que formar en Andratx

Un joven fue juzgado el pasado jueves en Palma acusado de un delito electoral por haber llegado tarde a la mesa electoral que tenía que formar en Andratx el pasado 28 de mayo de 2023, con motivo de las elecciones autonómicas y municipales que se celebraban en Baleares.

El acusado, que compareció en la vista oral a través de videoconferencia desde Estados Unidos, alegó que el día de las votaciones tuvo que acudir al médico a primeras horas de la mañana aquejado de una gastritis y que, por ello, se retrasó a su cita a la que estaba obligado a acudir.

“Llegué ocho o nueve minutos tarde, pero llevaba el justificante del médico. La persona encargada me dijo que me podía ir, que no hacía falta que me quedara porque tenía el justificante”, explicó ante la magistrada.

Su abogado defensor aportó un informe médico en el que consta que a las ocho y cinco minutos de la mañana del 28 de mayo de 2023 el paciente se encontraba en el PAC debido a una gastritis. “Llegó tarde a la mesa electoral. No podía llegar a tiempo porque hay una causa legítima, justa, que le eximía de su obligación”, subrayó el letrado, que reclamó la libre absolución de su cliente.

La fiscalía solicitaba en un principio para el sospechoso una pena de seis meses de cárcel por un delito electoral.

El joven admitió que la noche anterior a las elecciones autonómicas, municipales y las de los Consells insulares del 28M tuvo problemas de estómago. “Tengo un historial extenso de problemas de estómago”, aseguró ante la sala.

El encausado recordó que en esas fechas sufrió una fuerte gastritis. “Estuve toda la semana de antes vomitando”, detalló.

Acudió al PAC

El mismo día de las votaciones acudió al médico. “Ese día fui al PAC. Luego, sobre las ocho de la mañana fui a la mesa electoral”, indicó en referencia al colegio electoral al que debía presentarse en el municipio de Andratx.

“Llegué unos minutos tarde con el justificante del médico. Allí me dijeron que me podía marchar”, precisó durante su declaración judicial.

La defensa destacó en sus informes que no se había podido acreditar la comisión de un delito electoral porque en este caso existía una causa justa, legítima y justificada que impedía a su representado personarse en el colegio electoral para conformar la mesa electoral. El abogado insistió en el informe médico aportado que demostraba que el mismo día de las elecciones por la mañana su cliente se hallaba en el PAC debido a una gastritis.

Al final de la vista, la magistrada del juzgado de lo penal de Palma encargada de enjuiciar el caso dictó sentencia ‘in voce’ y procedió a absolver al acusado al no haber quedado acreditados los hechos y no existir pruebas incriminatorias contra él. El fallo ya es firme porque las partes informaron de que no van a recurrirlo.