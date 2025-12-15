Las islas lideran la tasa de divorcios en España

Las islas registran más separaciones y divorcios en proporción a su población, respecto a la Península. Baleares y Canarias han liderado la tasa de rupturas de pareja de todo el país en el tercer trimestre de este año. Los dos archipiélagos son las comunidades con la tasa más alta de disoluciones matrimoniales: 41,9 demandas por cada cien mil habitantes.

La media nacional se ha situado en 33,8 demandas por cada cien mil habitantes. Por tanto, Baleares se encuentra muy por encima del registro estatal, con 8,1 demandas más, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Tras Canarias y Baleares, se hallan otros territorios con altas tasas de disoluciones matrimoniales: la Comunidad Valenciana, con 39,5; Murcia, con 37; Aragón, con 36,3; La Rioja, con 34,9; Asturias y Castilla-La Mancha, con 34,3; y Navarra, con 34,2.

Por debajo de la media nacional, se sitúan el País Vasco, con 26,2; Castilla y León, con 26,4; Cantabria, con 31,1; la Comunidad de Madrid, con 31,5; Galicia, con 31,6; Extremadura, con 32,7; y Cataluña y Andalucía, con 33,3.

Pese a que Baleares encabece los territorios con la tasa más elevada de rupturas matrimoniales, las demandas de disolución en el tercer trimestre de este año han descendido un 2,6 por ciento respecto a 2024. Así, el número total de demandas de disolución matrimonial (nulidades, separaciones y divorcios) presentadas en las islas durante el tercer trimestre de 2025 ha sido de 516, lo que ha supuesto una bajada del 2,6 % respecto al mismo trimestre del pasado año.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año han disminuido notablemente en el archipiélago los divorcios no consensuados. En concreto, en el periodo analizado se han presentado en las islas 86 demandas de divorcio no consensuado, siendo este tipo de demanda la que ha experimentado un descenso interanual, situado en el 50%.

Suben los divorcios consensuados

En cambio, las demandas de divorcio consensuado (416) se han incrementado un 20,2 %. Por otra parte, se ha registrado el mismo número de demandas de separación no consensuada (1); y el mismo número de separaciones consensuadas (11) que las presentadas el mismo trimestre del año 2024.

En los meses de julio, agosto y septiembre de este año se han registrado en el archipiélago balear dos demandas de nulidad, la misma cifra que se registró en el tercer trimestre de 2024.

Modificación de medidas

Las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas en el tercer trimestre del año en las islas han bajado un 1,9 % al alcanzar un total de 101; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que han sumado 79, han experimentado un importante descenso al representar un 54,6 % menos que en 2024.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (160) han aumentado un 13,5 %, mientras que las no consensuadas, que fueron 75, se han reducido en un 51,6 %, un significativo descenso en comparación al sufrido en el mismo trimestre de 2024, según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.