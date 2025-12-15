Iñigo Casasayes, abogado: «La novela relata un crimen que describe otra Palma»

Iñigo Casasayas Talens es un abogado que ejerce su profesión en Mallorca, que compagina como profesor de Derecho de la UIB. Y, por primera vez, ha decidido entrar en mundo de la literatura. El pasado jueves presentó en el Colegio de Abogados de Palma su primera novela, que titula Confiesa, ya nada importa. Es una intriga de novela negra, que tiene como personaje central a un profesor de universidad mallorquín, que por distintos desencuentros personales, decide marcharse a vivir a Barcelona. Sin embargo, al poco tiempo, le comunican la muerte en violentas circunstancias de un amigo suyo, lo que le obliga a volver a Palma. El protagonista se encuentra con una ciudad muy cambiada, en la que tiene que resolver las circunstancias de esta muerte. El autor no quiere desvelar el final de la novela negra, porque, a través de sus páginas, se llega a resolver el crimen, porque quiere que el lector la lea y quede atrapado por el relato. Al final de las hojas encontrará la resolución del caso.

El autor explicó que, con esta primera novela, que está a la venta en algunas librerías de Palma, ha pretendido mezclar dos historias que confluyen en un mismo punto. «Por una parte, escribo una novela policiaca basada en un crimen y, por otra, a través de varios personajes, realizó una profunda descripción del cambio que ha sufrido la ciudad de Palma a través de los últimos años. Es una Palma que ya no existe».

Iñigo Casasayes, por su edad, pasó la juventud disfrutando de la diversión que en ese momento se concentraba en la plaza Gomila de Palma, por lo cual este espacio tiene un especial protagonismo en la novela. «El libro es una invención, pero el lector se dará cuenta que describo zonas de Palma que son fácilmente reconocibles. Son barrios que han sufrido una gran transformación», señala el autor.

El proyecto de compartir el ejercicio de la abogacía y la docencia con la literatura nació durante la pandemia. Dedicó los meses de confinamiento a crear la estructura de esta novela que presenta cinco años más tarde de empezar a escribir el relato. El autor prefiere que se lea la novela en vez de dar los detalles de la trama, pero lo que sí asegura que es ha conseguido crear un texto «que engancha porque describe episodios que han ocurrido en la ciudad de Palma y que mucha gente recuerda».

Al situarse la escena en los principios de este siglo, el autor, a través de una historia inventada, ha sido capaz de crear una trama sobre una muerte violenta, donde la amistad tiene un especial protagonismo. Toni Marcus es el nombre del protagonista, cuya vida cambia tras las muerte de su amigo más próximo, llamado Carlo Casanova. Como abogado en ejercicio, el escritor también incluye en el relato a letrados, policías e incluso a jueces, pero sin la más mínima intención de ofender a nadie. «Seguro que mucha gente se reconoce en mi novela, porque está inspirada en hechos reales. Hay una parte inventada, pero también hay otra en la que he pretendido describir la ciudad de Palma en una época anterior, cuando no había tantas personas viviendo en ella, antes de convertirse en un espacio cosmopolita». Parte de su inspiración nace en dos crímenes que ocurrieron hace años en Mallorca y que tuvieron una gran repercusión social.