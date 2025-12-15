El Hostal Términus estrena nueva vida: oficinas de transporte, cafetería y recuperación del refugio antiaéreo de la Guerra Civil

El Hostal Términus de la plaza España de Palma estrena hoy nueva vida después de años de abandono y degradación. El emblemático edificio se convierte en la sede de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), contando también con una cafetería remodelada abierta al público. Asimismo, también se rehabilita el antiguo refugio antiáereo de la Guerra Civil para que los ciudadanos puedan visitarlo. Una renovación del Hostal que se inició en febrero del año pasado y que ha supuesto una inversión de 3,7 millones de euros (IVA excluido), financiada con fondos del Factor de insularidad del Régimen Especial de las Illes Balears.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha inaugurado esta mañana la nueva sede institucional, técnica y administrativa de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), en el edificio del histórico Hostal Términus. Situado en la plaza de España de Palma, junto a la estación Intermodal, este edificio modernista, construido en 1913 y catalogado como bien de interés arquitectónico, ha sido restaurado en una reforma integral para convertirse en la sede principal de SFM.

El Govern culmina así un proyecto de recuperación de patrimonio arquitectónico de Palma, en un proceso para disponer de este edificio para un uso institucional y ciudadano que se inició en 2012. El edificio alberga a partir de ahora las nuevas oficinas técnicas y administrativas y un nuevo centro de control y mando de SFM dotado con nuevas tecnologías, así como una cafetería y una sala polivalente de uso social y cultural. La obra también incluye la rehabilitación del antiguo refugio antiaéreo de la Guerra Civil.

Nuevos usos

El antiguo Hostal Términus forma parte del Catálogo de protección de edificios y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y paisajístico de Palma. La rehabilitación se ha llevado a cabo con el principal objetivo de preservar la fisonomía y personalidad del edificio, conservando sus rasgos más característicos, pero adaptándolo a los nuevos usos y requerimientos de la edificación, y manteniendo la estructura y los tres cuerpos diferenciados, así como los materiales utilizados en su construcción.

La distribución sitúa en la planta baja los espacios más públicos, manteniendo la cafetería original y habilitando una sala polivalente de uso social y cultural. En las plantas superiores se ubican las oficinas técnicas, de administración y dirección y un nuevo centro de control y mando de SFM dotado con las últimas tecnologías. La rehabilitación y limpieza de las fachadas, que presentaban muchas pintadas vandálicas, ha seguido las pautas de un equipo de restauradores especializados.

Refugio antiaéreo

La nueva vida del Hostal Términus también incluye la rehabilitación y consolidación del refugio antiaéreo, que se encontraba en muy mal estado y generaba riesgos estructurales durante las obras. Este espacio también podrá ser visitado próximamente por la ciudadanía.

Transformación de la Plaza España

La rehabilitación del Hostal Términus supone un paso decisivo para revitalizar el entorno de esta zona, entre la plaza de España y el parque de ses Estacions, y devolver el valor patrimonial a este lugar tan emblemático de la ciudad, según expresan desde el Govern.

“Esta actuación forma parte de una transformación profunda de todo este entorno, que era uno de los compromisos de nuestro programa electoral. Porque durante demasiados años, esta zona de Palma había sufrido degradación, abandono y carencia de inversión”, destaca Prohens.

La rehabilitación del Términus se suma a la apertura de la nueva comisaría de la Policía Local en julio de este año —en otro antiguo edificio de viajeros cedido por SFM al Ayuntamiento de Palma— y a las diversas actuaciones de la primera mejora integral de la estación Intermodal, ya iniciada y que se prevé finalizar a lo largo de 2026 con medidas para aumentar y mejorar la accesibilidad, la seguridad y el confort de los usuarios del transporte público.

Edificio modernista de 1913

Las obras de construcción de esta edificación singular de estilo modernista se iniciaron en 1913 por la Compañía de los Ferrocarriles de Mallorca, según un proyecto del ingeniero Eusebi Estada, inaugurándose un año después. Aunque la construcción se llevó a cabo 30 años después de los otros dos edificios de la estación de trenes —los de viajeros y oficinas, también proyectados por Estada—, en líneas generales comparte las mismas características estilísticas y decorativas.

Desde sus inicios, se destinó a hospedar viajeros, siendo de los primeros hoteles de Palma, el entonces llamado Hotel Ferrocarril. El edificio mantiene, a grandes rasgos, los principales elementos originales constructivos y decorativos. El exterior solo ha sufrido algunas reformas menores, como la construcción del invernadero en 1939 o la instalación de una escalera exterior en la entrada. Originalmente, el hostal tenía una zona ajardinada en la parte trasera, la más próxima hoy en día al parque de ses Estacions.

Después de un largo proceso iniciado en 2012 para la recuperación del uso público de este edificio, SFM volvió a disponer del mismo en enero de 2019, tras la resolución del antiguo contrato de alquiler privado, en vigor desde 1936. La inspección del estado del edificio aconsejó, desde un primer momento, realizar una intervención para su rehabilitación integral, que se ha conseguido llevar a cabo preservando su identidad arquitectónica.