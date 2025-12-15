El Govern reprocha al Ejecutivo central la falta de información sobre el nuevo billete único estatal

El Govern ha criticado la falta de información y de interlocución por parte del Gobierno central en relación con el anunciado billete único estatal para el transporte público. Según fuentes de la conselleria de Vivienda y Movilidad, el Ejecutivo autonómico continúa sin disponer de datos oficiales sobre este proyecto "casi un año después del primer anuncio realizado por el ministro de Transportes".

Desde la Conselleria liderada por José Luis Mateo recuerdan que el ministro Óscar Puente anunció a principios de enero de 2025 la creación de este abono estatal. En aquel momento, el Govern ya manifestó que "conceptualmente podía ser un proyecto interesante", pero advirtió de que no se había facilitado ninguna información concreta y de que el Ministerio debía convocar a las comunidades autónomas para abordar la iniciativa.

"Ha pasado casi un año y el ministro Puente no ha convocado ni una sola vez a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial", lamentan las mismas fuentes. A su juicio, el nuevo anuncio realizado este lunes por el presidente del Gobierno vuelve a producirse sin comunicación directa con los gobiernos autonómicos. "Seguimos sin tener información directa y lo que nos llega es a través de los medios de comunicación", añaden.

En el caso de Baleares, el Govern subraya que "está garantizado el mantenimiento de la gratuidad del transporte público autonómico para el año 2026", una medida que seguirá vigente con independencia de las decisiones del Ejecutivo central. Además, recuerdan que el anuncio del Gobierno se refiere al transporte público de competencia estatal, un tipo de transporte que no existe en el archipiélago.

Desde la Conselleria de Vivienda y Movilidad consideran que, si el Ejecutivo central quisiera ampliar el alcance del billete único en colaboración con las comunidades autónomas, debería hacerlo a través de los cauces institucionales adecuados. "Si el Gobierno quiere abordar los asuntos de transporte con las comunidades autónomas, debería convocarlas de una vez y no recurrir a nuevos anuncios a través de los medios de comunicación", concluyen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta mañana que los descuentos en el transporte público continuarán vigentes durante el año 2026 y que entrará en funcionamiento un nuevo billete único para toda España a partir de la segunda quincena de enero, con un precio de 60 euros al mes y una tarifa reducida de 30 euros para los jóvenes menores de 26 años.