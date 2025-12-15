Gordo de Navidad en Mallorca: ¿Cuántas veces y en qué localidades ha caído en primer premio?

En más de doscientos años de historia del sorteo, el Gordo de la Lotería de Navidad ha caído en Mallorca en diez ocasiones, inundando de fortuna, en cantidades de dinero muy variables, a los agraciados.

Desde el lejano 1843 hasta el 2023, cuando el primer premio del sorteo extraordinario más esperado del año volvió a recaer en la isla, por segundo año consecutivo.

Gordo en 2023

El sorteo del 22 de diciembre de 2023 fue un Gordo tardío y confuso en Mallorca y también en toda España. Se hizo tanto el remolón que provocó momentos de tensión por la incertidumbre vivida hasta las 13.16 horas. Y cuando al final salió el número 88008 del bombo del Teatro Real de Madrid.

En Mallorca cayeron 11 décimos de la agraciada cifra, que suman 4,4 millones de euros repartidos entre las localidades de s’Arenal, con cuatro décimos; Can Picafort, que vendió otros dos; y uno en Portals Nous, Peguera, Pollença, el Pla de na Tesa y Son Ferriol, lo que significa que los ganadores del sorteo extraordinario se embolsaron 400.000 euros.

Gordo en 2022

El número premiado con el Gordo del Sorteo de Navidad de 2022 fue el 5.490 y en Mallorca dejó, al menos, 400.000 euros.

La papelería Sastre, en la calle Berga 16 de s'Arenal de Llucmajor, vendió un décimo y aunque no se supo el nombre de la persona afortunada, la propietaria del negocio, Toñi, aseguró que se sentía como si el Gordo le hubiese tocado a ella. Un sensación que ya conocía porque no era la primera vez que repartía suerte: Toñi ya vendió varios décimos premiados con el Gordo cuatro años antes.

La papelería Sastre de s'Arenal reparte 400.000 euros del Gordo de Navidad / B. Ramon

Sin primer premio el año pasado

El Gordo de la Lotería de Navidad llenó Mallorca de fortuna Mallorca en los años 2022 y 2023. No obstante, en 2024 la suerte fue más esquiva y dejó a la isla sin primer premio.

Si que cayeron dos terceros premios, con décimos vendidos en Alcúdia, Palma y Santa Maria; un cuarto premio, repartido entre Palma, Can Picafort, Inca, Portals Nous, Sencelles y Campos; y un quinto premio vendido en Palma y s'Arenal.

Loteria de Navidad 2024 en Mallorca: Las mejores fotos de los premiados / Manu Mielniezuk, Jordi Sánchez, Tonina Crespí

En 2018 el Gordo dejó 2,8 millones muy repartidos

Más allá de los tres últimos años, hay que remontarse a 2018, cuando el número agraciado fue el 03.347, y dejó 2,8 millones de euros muy repartidos . Además de en la palería Sastre, se vendieron décimos en Cala Rajada, Can Picafort, Inca y Palma, bastante más que un pellizco, teniendo en cuenta que Baleares es históricamente la comunidad que menos invierte en Lotería de Navidad.

El Gordo de 2018 no dejó demasiados testimonios de afortunados en las administraciones o puntos de venta, pero sí regaló en Palma el relato en primera persona de Sergio Marne, trabajador del 061, quien compró un décimo en el establecimiento de la calle Felipe II (en el barrio de Camp Redó) tras acabar un servicio con la ambulancia semanas atrás. 400.000 euros a repartir con ocho compañeros. "Lo utilizaré para hacer una rehabilitación en casa, en concreto para la habitación de mi tercer hijo", contó emocionado.

Poco después, sus compañeros se sumaron a Marne con varias botellas de cava. Euforia, temblores de emoción. "Es la mejor manera de empezar el año", convinieron todos juntos.

El Gordo de 1995 llevó la fortuna a la administración número 17 del Coll den Rabassa / Diario de Mallorca

1986 y 1995: el Gordo en Santa Maria y en el Coll d'en Rabassa

Además, Mallorca ha sido agraciada con el Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad en siete ocasiones más. En Palma en los años 1843, 1872, 1886, 1902, 1986 y 1995.

En 1986 el primer premio tocó en Santa Maria y en 2003 en Capdepera, donde fueron agraciados los poseedores de quince series del número 42.473, que dejaron un total de 30 millones de euros. Cuatro de las quince series fueron distribuidas en participaciones por la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto de Capdepera y los estudiantes de cuarto de ESO para pagarse su viaje de fin de curso a París.

En 1995, la fortuna del Gordo de Navidad recaló en el barrio palmesano del Coll d'en Rabassa, donde la administración número 17, propiedad de Antònia Durán Serra, en la Avenida Cardenal Rosell, repartió 35,1 millones de pesetas por la venta de 17 series del número 45.495. La calle se convirtió en una gran fiesta.