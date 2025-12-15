La fundación Impulsa crea una plataforma estratégica para acelerar la economía circular de Baleares

La Fundación Impulsa, bajo la dirección del economista Antoni Riera, ha celebrado esta mañana una reunión con la presencia de sus patronos, en la que se ha aprobado el Plan de Actuación 2026. El proyecto del próximo año es dirigir y liderar un centro estratégico, también conocido como Hub, sobre la economía circular de Baleares. A la reunión ha asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Esta estrategia ha sido concebida para reubicar la posición de la fundación y colocarla como actor clave, neutral y de influencia positiva sobre el territorio, a favor de clientes públicos y privados, que pretenden apostar por el desarrollo de Baleares.

El objetivo de Impulsa es trabajar sobre cuatro iniciativas estrategias: la economía circular y futuro regenerativo, empresa y nuevo management, tejido productivo e internacionalización y competitividad global y bienestar.

Durante la reunión de esta mañana, que se ha celebrado en las instalaciones de Autos Vidal, la presidenta de Impulsa, Carmen Planas, ha señalado que “el plan de actuación 2026 consolida el salto de la estrategia a la acción, por cuanto alinea nuestra labor a las nuevas necesidades de información estratégica y colaboración que emanan de las transiciones que rondan a las islas y que, en estos momentos, ya están transformando Baleares”.

Especial protagonismo ha tenido esta mañana en la reunión de los patronos el análisis y la validación de la fundación como titular del primer Hub de economía circulación de Baleares. Se trata de un nuevo espacio pensado como un instrumento clave para conseguir transitar hacia un sistema turístico circular en Baleares. Este proyecto, lanzado el pasado mes de junio, se conoce como Horizonte 2025-35.

Los responsables de la fundación consideran que se cuenta con las condiciones idóneas para desplegar este centro estratégico. Por una parte ya se ha impulsado el primer Roadmap circular de las islas y ya se ha construido un marco de concepto, método y operativa de transición hacia la economía circular. También ya se está actuando como plataforma de conocimiento estratégico e interacción regional, que integra a empresas, administraciones, centros de investigación y otros agentes. Y, por último, Impulsa actúa como un actor neutral, que no está sometido a ciclos políticos a corto plazo, ni a competencia en el mercado, lo que refuerza la credibilidad de la fundación y su función de referente de confianza.

A la reunión han asistido los patronos de la fundación / J.F.M.

Bajo este principio de solidez, el futuro Hub de economía circular se concibe como una plataforma estable de gobernanza en red, destinada a acelerar la transición circular de Baleares. La estrategia que se ha planificado pretende, por un lado, articular un punto de entrada único a los actores públicos y privados con intereses en la economía circular y, por otro, activar proyectos de colaboración, pruebas piloto e iniciativas innovadoras. También pretende este proyecto acompañar a las empresas en la implantación de modelos de negocio circulares, movilizar instrumentos económicos, regulatorios y formativos, acceder a programas europeos y competir la transición circular de Baleares con otras regiones del planeta.

Antoni Riera, director técnico de Impulsa, ha explicado que el “Hub es el paso lógico para que el archipiélago pase a tener una estrategia a disponer de una infraestructura estable, que sostenga la transición circular en el tiempo".

Dentro de esta reunión anual también se han aprobado algunos aspectos de trámite, como por ejemplo la ratificación de la renovación del mandato para el próximo bienio, de tal manera que se consolida una masa crítica de más de 60 compañías y entidades. Gracias a ello se refuerza la base empresarial de un proyecto que se apoya en la colaboración público-privada para impulsar la competitividad global sostenible de Baleares.