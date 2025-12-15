El Consell analiza la ley de régimen local aprobada hace 40 años

El Consell de Mallorca ha organizado para mañana unas jornadas técnicas para conmemorar el 40 aniversario de la Carta Europea de Autonomía Local y la ley de Bases de Régimen Local. Son normas sobre las que se basan la organización de todos los ayuntamientos. Estas jornadas, dirigidas sobre todo para secretarios de ayuntamiento e interventores, tienen por objetivo reflexionar sobre la evolución de la autonomía, así como del régimen jurídico y político de los gobiernos locales desde el año 1985 y hasta la actualidad. Y también se intentará analizar los principales desafíos normativos que afrontan las administraciones locales.

Además del presidente del Consell, Llorenç Galmés, en estas jornadas de carácter técnico intervendrán varios juristas de las islas expertos en derecho administrativo. El primero en intervenir será Felio José Bauzá, catedrático de derecho administrativo de la UIB, seguido del abogado y profesor asociado Juan Alemany Garcías. También intervendrá el magistrado del TSJB, Fernando Socías.

Precisamente, el abogado Alemany señala que la normativa que se va a analizar «ha sido una ley duradera en el tiempo porque está muy bien estructurada y elaborada por catedráticos de derecho administrativo. Es verdad que, en los últimos tiempos, la norma ha estado condicionada por distintas modernizaciones que ha condicionado la gestión municipal».

El profesor asociado de la UIB no cree que el concepto de autonomía se haya visto mermado en los últimos 40 años. «La norma siempre ha respetado las leyes estatales y autonómicas. Sin embargo, es verdad que a partir de la ley de racionalidad del sector público del año 2013 la autonomía local se ha visto condicionada por el gasto y el déficit público».

Debido a la crisis económicas, han sido muchos los ayuntamientos que han pretendido recuperar los servicios públicos que gestionaban empresas privadas. Para Juan Alemany, esta situación se produjo porque muchos consistorios han pretendido este rescate, «ya que creían que así se garantizaba los derechos universales de los ciudadanos».

Una de las cuestiones que se abordarán en estas jornadas técnicas está el cambio que supuso para la organización municipal la nueva ley de racionalidad del sector público. El jurista experto en derecho administrativo justifica que estos cambios normativos se produjeron con el objetivo de establecer planes de recuperación, transformación y resilencia, para que pudieran beneficiarse los ayuntamientos.