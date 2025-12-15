Condenan al IbSalut a indemnizar a una paciente con 50.000 euros por el retraso en operar un hematoma epidural

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha condenado al IBSalut a indemnizar a una paciente con 50.000 euros por el retraso en actuar y en operar un hematoma epidural que le comprimía la médula y le causaba fuertes dolores, causado por la anestesia intradural que se le aplicó en una intervención quirúrgica en el hospital de Son Espases en octubre de 2016.

La Sala de lo contencioso administrativo critica las “demoras injustificadas” que se produjeron hasta que la afectada fue examinada por un traumatólogo y también el tiempo transcurrido hasta que le hicieron una resonancia urgente.

“No se discute que la decisión del traumatólogo tras el examen de la paciente sea la correcta: encargar una resonancia urgente ante la sospecha de hematoma epidural. Pero lo que resulta inexplicable es que dicha resonancia urgente no se practique hasta 24 horas después”, subraya la sentencia, que todavía no es firme.

Una vez realizada la prueba, se constató el hematoma epidural y los médicos operaron a la mujer de urgencia para la descompresión medular el pasado 28 de octubre de 2016 a las nueve de la noche. Tras la intervención, quedó hospitalizada 19 días en Son Espases y otros 63 días en el Hospital General de Palma para continuar con el tratamiento rehabilitador. Luego, siguió recuperándose con rehabilitación extrahospitalaria durante 809 días.

“Estas demoras provocaron un retraso en la intervención quirúrgica para la descompresión. Ya hemos indicado que una intervención más temprana reduce el riesgo de afectación neurológica. En el propio informe de Neurocirugía previo a la intervención quirúrgica del día 28 ya se refleja su ‘pronóstico incierto de recuperación neurológica dado el tiempo de evolución (superior a las 72 horas)’”, detallan los magistrados.

“Entendemos que en el presente caso los servicios sanitarios del IBSalut no aplicaron los medios adecuados para tratar de solucionar, cuanto antes, la compresión medular”, concluye la Sala

“Coincidimos con el argumento de la parte demandante en el sentido de que estamos ante un supuesto de pérdida de oportunidad. Esto es, el retraso en el diagnóstico y consiguiente tratamiento de la compresión medular ha impedido la expectativa de que una actuación más temprana evitase que el período de hospitalización posterior fuese tan prolongado o que no se presentasen las secuelas para las que precisó tratamiento rehabilitador”, indica el tribunal.

Estima el recurso

El TSJB ha estimado parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la paciente perjudicada contra la resolución de la consellera de Salud y Consumo del Govern balear, de fecha 18 de octubre de 2022, en la que desestimaba la reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios padecidos. En un principio, la mujer reclamaba una indemnización de más de 121.000 euros al IBSalut por no solucionar, con la rapidez que requería, el hematoma que comprimía la médula a resultas de la anestesia raquídea que se le aplicó en una primera operación llevada a cabo el pasado 25 de octubre de 2016.

La Sala ha anulado la resolución de la consellera y, finalmente, ha fijado una compensación de 50.000 euros. El tribunal cita jurisprudencia del Supremo y aplica la doctrina de la “pérdida de oportunidad”, que “entendemos es la que opera en el caso examinado” y determina indemnización, “no tanto por los daños sufridos, sino por la privación de expectativa de evitarlos, lo que en cualquier caso supone indemnización menor”.

La sentencia añade que la indemnización por la pérdida de oportunidad “comporta una reducción en razón de la probabilidad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente”.

La paciente se operó por un síndrome de congestión pélvica y tuvo complicaciones por la anestesia. Los días posteriores sufrió fuertes dolores en el hospital y tuvo que volver a ser intervenida por un hematoma epidural.