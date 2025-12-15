Bernardo Quetglas, Juan Vich y Antoni Ferrer, medallas de oro 2025 de Fomento del Turismo

El Fomento del Turismo de Mallorca ha distinguido este lunes con sus medallas de oro a Bernardo Quetglas, Juan Vich y Antoni Ferrer. Además, la entidad centenaria ha reconocido con una mención especial la labor de Mallorca Zeitung, el semanario alemán de Prensa Ibérica, del mismo grupo que este diario, por ser un referente para los visitantes y residentes de habla alemana.

En la gala de premios, que se ha celebrado en el CaixaForum de Palma, la asociación que preside Eduardo Gamero ha entregado a Mallorca Zeitung su distinción en un año en el que coincide que la publicación ha cumplido su veinticinco aniversario.

Como cada año el Fomento ha querido destacar a empresarios y entidades que, "con su buen hacer", han contribuido a la mejora de Mallorca y su industria turística.

A Bernardo Quetglas Riego, presidente y fundador de Viajes Sidetours y BQ Hotels, se le ha concedido la medalla de oro por su dedicación a la industria turística mallorquina y su continuada búsqueda de la excelencia, según se ha destacado del padre de Carolina Quetglas, presidenta de la Agrupación de Cadenas de Baleares. Quetglas, quien se inició como empresario turístico desde el mundo de las agencias y también está tras el origen de la patronal Aviba. En enero será distinguido con el premio Preferente.

Además, se reconoce a Juan Vich Dols por ser un destacado emprendedor y fundador de diversas empresas turísticas en Mallorca, como Summum Hotels, grupo que preside. El también padre del presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, fundó junto con su esposa, María José Vélez, Viatges Bonsol en 1978. Empezó su carrera en el sector en 1965 en el hotel Formentor y también fue director del Nixe Palace, para después dar el salto como empresario hotelero.

Precisamente, Quetglas y Vich han sido protagonistas estos días por la alianza entre las dos familias para unir BQ Hotels y Summum, una integración que refuerza el posicionamiento de dos cadenas mallorquinas medianas para impulsar su crecimiento.

Por otro lado, la tercera medalla de oro del Fomento ha recaído en Antonio Ferrer Munar, por su trayectoria profesional dedicada a la restauración y por impulsar la Mostra de la Cuina Mallorquina.

Junto con Mallorca Zeitung se han llevado menciones especiales el hotel Pure Salt Garonda, de Mac Hotels, en su 60 aniversario, como establecimiento de referencia en su zona; Casa Planas, por sus 100 años de historia fotográfica de Mallorca; Grupo IT Mallorca Unique Spaces, por su apuesta por la excelencia y el respeto por el patrimonio local, y Dominique Carroll, por su dedicación profesional durante más de veinte años al Centro Internacional de Prensa del Fomento.

Este martes se celebrará la asamblea general extraordinaria de la entidad en la que se llevará a cabo la elección de la nueva junta directiva, frente a la que seguirá Eduardo Gamero, quien se ha vuelto a presentar. Gamero lidere la entidad desde hace un década.