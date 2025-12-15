Baleària y los puertos de València y Palma impulsan un corredor verde con emisiones cero a partir de 2030

Baleària y los puertos de Valencia y Palma firmaron el pasado 12 de diciembre un acuerdo de colaboración para desarrollar el primer corredor verde marítimo de España, en el que fijan el año 2030 como horizonte para operar con cero emisiones en esta ruta, mediante el uso de biocombustibles en los dos buques de Baleària que prestan los servicios de transporte de pasajeros y mercancías en esta línea.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, firmaron el acuerdo en la presentación del proyecto en València, en la que participaron el secretario de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Joan Groizard, y el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo, Benito Núñez, así como la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero.

Baleària tiene como objetivo descarbonizar la ruta entre Valencia y Palma en 2030. Para ello, destinará a esta línea dos de sus buques dotados con motores duales que consumirán únicamente biogás en 2030, según ha explicado la empresa en un comunicado.

Además, Baleària incorporará baterías a bordo para disponer de electricidad renovable para usos auxiliares durante la navegación e instalará sistemas de conexión OPS a bordo.

Adolfo Utor destacó que se trata de un proyecto pionero para la descarbonización del sector marítimo español: "Es una apuesta competitiva sostenible, que se anticipará dos décadas al objetivo de cero emisiones para 2050. La ruta València-Palma será el primer corredor verde entre dos puertos españoles. Este acuerdo público-privado supondrá un avance significativo en la movilidad de los pasajeros y de las mercancías esenciales entre la Península y Balears".

Por su parte, las autoridades portuarias de Valencia y Baleares, dentro de sus planes de descarbonización, acelerarán la construcción de infraestructuras para la carga de baterías en puerto, y explorarán la disponibilidad y el desarrollo de suministros de combustibles bajos en carbono.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, subrayó: "Proteger nuestro mar y nuestras ciudades es compatible con el desarrollo portuario; de hecho, es condición para un desarrollo sostenible. Los puertos de Baleares tienen la responsabilidad y la oportunidad de liderar la transición hacia actividades marítimas más limpias y silenciosas".

Por otro lado, la presidenta de Valenciaport, Mar Chao, señaló que "este corredor verde refuerza el liderazgo de la empresa que lo promueve, y contribuye a reforzar la pujanza de la comunidad portuaria de Valenciaport en el proceso de descarbonización que nos une". Además, explicó que el proyecto va en línea con la hoja de ruta fijada por la Autoridad Portuaria a través del Plan Net Zero Emissions.