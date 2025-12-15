Baleares es la comunidad con mayor tasa de disoluciones matrimoniales de España

Baleares y Canarias son las comunidades autónomas con una tasa más elevada de disoluciones matrimoniales de toda España, con 41,9 por cada 100.000 habitantes.

Son datos publicados este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que hacen referencia al tercer trimestre de este 2025.

En este periodo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) clasificó 516 demandas de disolución matrimonial entre nulidades, separaciones y divorcios, lo que supone un descenso interanual del 2,6%. También baja en comparación con las 643 del segundo trimestre y las 707 del primero.

La tasa por cada 100.000 habitantes, pese a ser la más elevada del país, también ha caído respecto a los dos trimestres anteriores de 2025, cuando fue del 52,2 y del 57,4, respectivamente. Está varios puntos porcentuales por encima de la media nacional, de 33,8.

Destaca el informe la notable disminución de los divorcios no consensuados, que con los 86 registrados entre julio y septiembre cayeron un 50% en comparación con el mismo periodo de 2024. En cambio, las demandas de divorcio consensuado (416) se incrementaron un 20,2%.

Por otra parte, se registraron el mismo número de demandas de separación no consensuada (1); y el mismo número de separaciones consensuadas (11) que las presentadas el mismo trimestre del año 2024.

En los meses de julio, agosto y septiembre de este año se presentaron el archipiélago dos demandas de nulidad, la misma cifra que se registró en el tercer trimestre de 2024.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas en el tercer trimestre del año en las Islas bajaron un 1,% al alcanzar un total de 101. Las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que sumaron 79, experimentaron un importante descenso al representar un 54,6 % menos que hace un año.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (160) aumentaron un 13,5%, mientras que las no consensuadas, que fueron 75, se redujeron en un 51,6%.

Datos nacionales

En el conjunto de España, el número total de demandas de disolución matrimonial presentadas en el tercer trimestre de este año fue de 16.444, lo que supone un descenso del 14,9 % respecto al mismo trimestre de 2024.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre disminuyeron todos los tipos de demanda, a excepción de los divorcios consensuados, incluidas las de nulidad.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, se puede observar cómo la media nacional se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes.

Por encima de la media nacional se situaron Canarias y Baleares, con 41,9; la Comunidad Valenciana, con 39,5; Murcia, con 37; Aragón, con 36,3; La Rioja, con 34,9; Asturias y Castilla-La Mancha, con 34,3; y Navarra, con 34,2.

Por debajo están el País Vasco, con 26,2; Castilla y León, con 26,4; Cantabria, con 31,1; la Comunidad de Madrid, con 31,5; Galicia, con 31,6; Extremadura, con 32,7; y Cataluña y Andalucía, con 33,3.