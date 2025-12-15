Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación de Cardiopatías Congénitas de Balears celebra su treinta aniversario

Un momento de celebración, ayer, en Palma Aquarium

Un momento de celebración, ayer, en Palma Aquarium

EP

Palma

La Asociación de Cardiopatías Congénitas de Balears celebró ayer su treinta aniversario en un acto celebrado en el Palma Aquarium.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, acudió al evento y trasladó su «enhorabuena» a la entidad por estos treinta años «de trabajo constante, de apoyo y de acompañamiento a tantas familias». Afirmó que «desde el Govern se es consciente que la prevención salva vidas». «Por este motivo», continuó, «Balears se avanza al resto de comunidades con la implantación del Programa de Cribado Neonatal de Cardiopatías Congénitas Críticas, con el que se puede decir, con mucho orgullo, que las islas son una de las comunidades pioneras».

La Asociación de Cardiopatías Congénitas de Balears celebra su treinta aniversario

La Asociación de Cardiopatías Congénitas de Balears celebra su treinta aniversario

