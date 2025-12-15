Salud
La Asociación de Cardiopatías Congénitas de Balears celebra su treinta aniversario
Palma
La Asociación de Cardiopatías Congénitas de Balears celebró ayer su treinta aniversario en un acto celebrado en el Palma Aquarium.
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, acudió al evento y trasladó su «enhorabuena» a la entidad por estos treinta años «de trabajo constante, de apoyo y de acompañamiento a tantas familias». Afirmó que «desde el Govern se es consciente que la prevención salva vidas». «Por este motivo», continuó, «Balears se avanza al resto de comunidades con la implantación del Programa de Cribado Neonatal de Cardiopatías Congénitas Críticas, con el que se puede decir, con mucho orgullo, que las islas son una de las comunidades pioneras».
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- La responsable de una inmobiliaria de Mallorca, acusada de estafar a clientes con la venta de inmuebles
- Llega la borrasca Emilia: así afectará a Mallorca
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”