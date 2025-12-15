Apesteguia, sobre el 30% de abstención en la Asamblea de Més per Mallorca: "Es una llamada de atención para seguir haciéndolo mejor"

"Es una llamada de atención para seguir haciéndolo mejor". Así se pronuncia el coordinador general y portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, después de que este fin de semana la VII Assemblea General de la formación ecosoberanista renovara su dirección con un 29% de abstención. Apesteguia señala que "no existe división" dentro del partido e incide en que siguen teniendo el respaldo "de la inmensa mayoría" de la militancia.

"División no porque al final la dirección del partido se compone de muchas maneras. Hay muchas personas que se eligen de forma individual y, por tanto, las diferentes sensibilidades se ven representadas porque la gente ha podido elegir la mayoría de personas de la Ejecutiva. Efectivamente, ha habido un 30% que se abstuvo en el voto de la Ejecutiva Permanente, es una llamada de atención para seguir haciéndolo mejor", expresa Apesteguia.

Autocrítica

En este sentido, el representante de Més destaca la necesidad de hacer autocrítica para crecer como partido. "Sentimos que seguimos teniendo la confianza de la inmensa mayoría de la militancia, también de las personas que se han abstenido. Yo soy una persona que siempre tiendo a hacer autocrítica, a intentar hacerlo mejor. No hay ningún tipo de división, al contrario, es una llamada para mejorar las cosas que al fin y al cabo es lo que hemos venido a hacer todos", afirma.

Nueva Comisión Permanente

Cabe recordar que la nueva Comisión Permanente seguirá encabezada por Lluís Apesteguia como coordinador general, acompañado por Maria Ramon, que mantiene la secretaría de Organización, y Ferran Rosa, al frente de Comunicación. Se incorporan Laura Celià en Finanzas, Carme Gomila en Movimientos y Estrategia Política y Miquel Oliver como secretario de Territoriales. El Consell Polític, la Comisión de Garantías, las sectoriales y las vocalías completan una ejecutiva amplia en la que conviven continuidad y renovación.

Copa de navidad

Por otro lado, el propio Apesteguia ha presidido hoy la copa de Navidad que la formación ha celebrado con los trabajadores del partido y los medios de comunicación.

Apesteguia admite que este 2025 ha sido un año intenso para la organización, no solo por la cita celebrada este fin de semana, sino también a nivel de estrategia: "hemos analizado cómo queremos que sea nuestra economía a largo plazo, nos hemos armado de fuerza desde el punto de vista ideológico", afirma.

El coordinador general de los ecosoberanistas prevé que habrá que "seguir plantando cara a las políticas involutivas del Govern de Marga Prohens y a la falta de valentía del Gobierno español, reivindicando las medidas que necesitan las islas". "Tendremos que seguir luchando por la vivienda, por un cambio de modelo económico que nos ayude a afrontar el reto demográfico y la saturación turística, además de seguir defendiendo el uso social de la lengua catalana". En definitiva, concluye, "seguir trabajando por un país mejor".

La copa de Navidad se ha celebrado el mismo día en que se han reunido la nueva permanente y la nueva ejecutiva de Més per Mallorca, elegidas en la VII Asamblea General del partido, celebrada el viernes y sábado pasados en Santa Maria.