Política
Prohens reivindica la Navidad y la unión del PP en la cena del partido
La líder del Ejecutivo cargó contra el Gobierno central y afirmó que «no queremos corruptos ni dinero público al servicio del PSOE»
La presidenta del PP de Balears y del Govern, Marga Prohens, reivindicó ayer en su discurso durante la cena navideña de su partido la «Navidad de nuestras raíces, la que aprendimos de nuestros abuelos, como una expresión de la identidad de un pueblo con cultura propia, abierto y acogedor, pero firme en la defensa de sus tradiciones, lenguas y manera de ser». «Esta es vuestra casa si respetáis quiénes somos», añadió. En este acto también estuvieron presentes el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el alcalde de Palma, Jaime Martínez y el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras.
Prohens, durante el discurso en este acto, destacó la fuerza de «un Partido Popular unido, cohesionado e ilusionado» y aseguró que «somos fuertes porque estamos juntos». La dirigente ‘popular’ enfatizó en que hace dos años fue elegida por la ciudadanía para gobernar. «Hemos trabajado mucho, pero aún queda, y lo haremos con calma, gestión y moderación», subrayó.
La presidenta también afirmó durante su discurso en la cena de Navidad que «somos el partido que no utiliza a los jóvenes, que respeta su libertad, que está orgulloso del legado de los abuelos y que defiende la igualdad real de las mujeres, sin hipocresía ni falsas lecciones».
Finalmente, Prohens también alertó de que «el PSOE es el partido que más ha desprotegido a las mujeres», con lo que hizo referencia al caso Koldo, lo cual evidencia, en sus palabras, «un PSOE enfangado en la corrupción, con tramas que afectan a dirigentes socialistas y que ponen en riesgo la confianza en las instituciones». «En las urnas tendremos que decir claramente que no queremos corruptos ni que el dinero público sea patrimonio del PSOE», concluyó.
