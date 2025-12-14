La ITV de Son Castelló cierra tres meses a partir de esta semana: dos estaciones asumirán su volumen de inspecciones de vehículos

La ITV de Son Castelló en Palma dejará de hacer inspecciones técnicas de vehículos desde este jueves día 18 de diciembre para enfrentarse a un paquete de obras de mejora, unos trabajos que podrían durar hasta tres meses por lo menos.

Durante todo este tiempo, el Consell espera que dos estaciones de Mallorca asuman diariamente gran parte de las inspecciones que se realizan en la infraestructura ubicada en el polígono. Son las de Calvià y la conocida como Palma II, ubicada en Son Oms.

Esto es así porque los trabajadores de Son Castelló se repartirán entre estas dos últimas estaciones. “Este cierre no va a suponer que la línea de espera para pasar la ITV aumente porque en estas dos estaciones habrá más técnicos realizando las inspecciones”, asegura un portavoz del Consell. “Esperamos que la línea de espera para conseguir una cita siga estando entre la semana y los 15 días”, señalan. “Si se superase este plazo, siempre está la posibilidad de abrir los fines de semana”, argumentan desde la institución insular.

Los trabajos en la estación de Son Castelló son “urgentes”: “La cubierta tiene más de 30 años, es de fibrocemento y lleva amianto”, advierten. La decisión de encarar las obras ahora reside en que “ahora no es la temporada alta de las inspecciones, es cuando las estaciones están menos saturadas”.

Oficinas abiertas

Por otra parte, las oficinas de la ITV en Son Castelló estarán abiertas a partir del 7 de enero para realizar trámites. “En esta estación se lleva a cabo parte de la burocracia que hay que desplegar cuando alguien se compra un coche en el extranjero y ha de matricularlo aquí. La DGT obliga a pasar una inspección también”, indican.

Por último, recordar que quienes ya tenían cita en Son Castelló estos meses ya han sido recolocados en otras estaciones. El Consell ha confirmado que el inicio de las obras, que tendrán un coste aproximado de 320.000 euros, ha obligado a recolocar unas 60 citas.