El IES Santanyí se suma a los institutos con conflictos entre dirección y docentes

Se imponen tres consideraciones previas:

1. La dirección de un Instituto es una de las tareas más ingratas imaginables, amén de admirable para quienes disfrutamos de excelentes directores y jefes de estudios en el Ramon Llull. También es cierto que el poder sin termostato corrompe por definición de Lord Acton.

2. Profesor de Instituto es el trabajo más bello del mundo, por lo que debería estar vedado a quienes no piensen así. Ahora bien, hoy ningún docente tendría que entrar en el aula sin su abogado y su psicólogo, nunca he visto tantas bajas por estrés y tanta farmacopea antidepresiva.

3. Antoni Vera es uno de los pocos consellers que se ganan el sueldo, y vela por el rebaño educativo aunque solo sea para cuidar su propia imagen.

El acoso en el Instituto Madina Mayurqa, en medio del silencio culpable y condenado de las autoridades progresistas, nos puso sobre aviso de que algo chirriaba en las enseñanzas medias. A continuación, recuerden dónde leyeron antes que Educación había cambiado a media investigación a la inspectora de la CEPA de Son Canals, con acusaciones sustanciadas policial y quizás judicialmente. Este diario informaba de la ocultación de un informe de riegos psicosociales en el IES Llompart de la Penya de Palma, con la solución salomónica de una renuncia a medio plazo de su director. La historia siempre se repite, también en las evaluaciones psicosociales disimuladas, así que el IES Santanyí se suma a los conflictos entre dirección y docentes, con más intensidad incluso que en los casos precedentes. Acusaciones cruzadas de violencia verbal, expedientes, bajas, cambios de destino, acoso, baños en la piscina en horario laboral, traumas psicológicos y montones de medicamentos.

Repasaremos el campo de batalla mediante la historia oral:

Directora. Ante la tensión en el IES Santanyí, el 29 de junio de de 2023 se lleva a cabo una encuesta para la Evaluación de Factores de Riesgos Psicosociales, en la que participan una veintena de profesores según distintas fuentes y de la que nunca más se supo, remember el IES Llompart. Le preguntamos a la directora, Miquela Obrador Vallbona:

-¿En junio de 2023 se realizó una Evaluación de Riesgos Psicosociales en el IES Santanyí?

-No lo recuerdo ahora mismo, tengo muchas cosas en la cabeza, tendría que mirarlo. No sé a qué viene, no nos consta ningún informe psicosocial. No existe.

Por desgracia, la propia directora convocó a sus profesores para la Evaluación de marras en junio de 2023, según consta en el mail de la imagen esclarecedora que hoy nos ilustra.

Conselleria. Con una eficiencia encomiable y en pleno viernes por la tarde, Educación confirma que en junio de 2023 se llevó a cabo la misteriosa Evaluación, desmintiendo así a la directora.

Docente 1. «Soy una víctima de acoso laboral. Una parte del profesorado del IES Santanyí sufre discriminación por ideas no afines a la dirección, la inspección educativa esconde los hechos o se los saca de encima. Se oculta la Evaluación de Riesgos desde hace más de dos años».

Docente 2. «Me he sentido acosado. La dirección es nefasta y no actúa de manera objetiva, como si fuera su chiringuito. No hay buena fe, hay una estrategia de derribo. Por supuesto que se necesitan jerarquías, pero un profesor se siente indefenso en el IES Santanyí. Quieren que llegue a la conclusión de que no aguanto más, de que no puedo seguir aquí y tengo que irme».

Docente 3. «La dirección funciona sin miramientos y con una arbitrariedad total, se pasan la ley por el forro y la gente tiene miedo. Se utilizan los expedientes por tonterías como venganza y para asustar a los demás profesores, aunque luego hicieran el ridículo con las acusaciones».

Docente 4. «Estoy todavía en tratamiento. Sufrí un acoso brutal, sobre todo al final. Fue bastante espantoso, me quedé bloqueado y mi doctora me dijo que fui inducido al suicidio. Me encerraron en una habitación y me amenazaron, nunca había visto una situación semejante, y no la recomiendo. No lo crees hasta que no lo vives».

Progenitor. «Estoy muy a favor de destapar lo que sucede en ese Instituto, el acoso y derribo, la violencia institucional, el miedo generalizado de los profesores ante quienes son juez y parte. La dirección oculta y el resto tiene un miedo horroroso a actuar».

Y si la Evaluación Psicosocial es comprometedora, el caso de bullying con posibles vídeos sexuales incluidos supone una bomba de relojería para el futuro del IES Santanyí. Por supuesto que habrá profesores y progenitores encantados con la situación, pero cuesta recabar tantos testimonios coincidentes en diferentes institutos de Mallorca, y la calidad de la convivencia se mide mejor evaluando literalmente a los disconformes. Es curioso que las personas que sufren las andanadas más duras en los centros de enseñanza medias son mujeres en su abrumadora mayoría, y muy a menudo profesionales educativas con décadas de veteranía selladas por un prestigio acreditado. Y mallorquinas de pura cepa, por más señas.

Reflexión dominical sumaria: «El Supremo no es inapelable porque es infalible, es infalible porque es inapelable».