La huelga de médicos obliga a anular 316 operaciones y 11.538 consultas

La huelga de médicos contra la reforma del estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad obligó a reprogramar a lo largo de esta semana un total de 11.538 consultas y 316 operaciones en el conjunto de Balears.

Según informó el Govern balear, los paros provocaron la reprogramación en toda la comunidad autónoma de 5.396 consultas hospitalarias, 6.142 de atención primaria, 575 pruebas radiológicas y 175 diagnósticas.

Por islas, en Mallorca se vieron afectadas 225 intervenciones quirúrgicas, 4.843 consultas hospitalarias, 4.985 de atención primaria, 500 pruebas radiológicas y otras 101 diagnósticas.

En cuanto a Menorca, el IBSalut tuvo que reprogramar un total de 33 intervenciones, 395 consultas hospitalarias, otras 226 de atención primaria, 17 pruebas radiológicas y 34 diagnósticas. La situación en Ibiza y Formentera obligó a cambiar 58 cirugías, 1.380 consultas hospitalarias, 1.341 de atención primaria, 4 pruebas radiológicas y 11 diagnósticas.

La reprogramación supondrá un ligero incremento en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas.