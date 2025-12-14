La conselleria de Salud mantiene el pulso con los técnicos de Mallorca que tienen el carné C: «Sus funciones no han cambiado con las nuevas ambulancias»

La conselleria de Salud se mantiene firme y rechaza que la puesta en marcha de la nueva flota de ambulancias del transporte sanitario no urgente suponga una modificación de las condiciones laborales de los técnicos que disponen del carné C y defiende que estos profesionales ya conducían con anterioridad vehículos que requerían este permiso. «Ni las funciones ni la cualificación profesional [de los trabajadores] se han visto modificadas» con la entrada en servicio de los nuevos vehículos, según asegura Salud.

Es la respuesta de la Conselleria al conflicto abierto con 70 técnicos de Mallorca y Menorca, que han anunciado que a partir de mañana dejarán de conducir las ambulancias que superan los 3.500 kilos si no se les compensa económicamente ni se reorganiza el servicio a cambio de poner su carné C a disposición de la empresa. Salud resiste el pulso y sostiene que «el único cambio objetivo» introducido con la nueva flota es que se trata de vehículos «con más prestaciones y mayores comodidades», también para la conducción, y descarta que eso implique una modificación sustancial del puesto de trabajo, como alegan los técnicos.

Desde Salud subrayan que la gerencia del GSAIB ha mantenido «en todo momento» una actitud dialogante y que ha planteado posibles mejoras. Entre las medidas que se ponen sobre la mesa figuran asumir el coste de la renovación del permiso a los profesionales que deban hacerlo a lo largo de 2026, y estudiar la incorporación de ayudantes para que algunos vehículos puedan contar con dos técnicos, una vez esté operativa la bolsa de trabajo. Salud no contempla, al menos por ahora, complementos salariales para los técnicos que ya obtuvieron el carné C con recursos propios, tal y como reclama el colectivo.

La Conselleria recuerda que la formación continua es una «característica inherente a los profesionales sanitarios» y defiende que redunda en una mejor atención a los usuarios. Insiste en que mantiene «la mano tendida» para «seguir dialogando» y mejorar tanto las condiciones laborales como la calidad del servicio, y pide que las negociaciones se desarrollen dentro de los cauces formales previstos por la normativa.

Mañana termina el plazo que marcaron los técnicos para dejar de conducir las ambulancias que requieren el carné C. El colectivo mantiene su decisión para este lunes y ya ha advertido de que recurrirá a los tribunales si la empresa impone sanciones disciplinarias por negarse a ponerse al volante de estos vehículos.