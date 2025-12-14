Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El belén de Catalina que ocupa todo un salón en Mallorca: «Me lleva más de un mes montarlo»

Catalina Maria Rayó, de 85 años, monta cada Navidad un belén gigante en su casa en el barrio de Son Fuster en Palma, una tradición que se ha convertido en punto de encuentro para decenas de familiares, amigos y conocidos

Catalina Maria Rayó, de 85 años, muestra el belén que ha montado este año en el salón de su casa.

Catalina Maria Rayó, de 85 años, muestra el belén que ha montado este año en el salón de su casa. / DM

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

Lo que empezó hace casi dos décadas como un pesebre pequeño en una habitación se ha convertido hoy en un belén navideño que ocupa todo el comedor de una casa de Son Fuster, en Palma. Detrás está Catalina María Rayó, de 85 años, que cada Navidad monta un belén artesanal gigante que ya se ha convertido en una cita fija en estas fechas para familiares, amigos y decenas de conocidos de la mujer.

Catalina empezó a montar el belén hace unos 18 años. "Antes lo hacía pequeñito, en otra casa, no venía nadie a verlo", recuerda. El salto llegó cuando empezó a hacer sus propias casitas de barro: "Por eso me hacía ilusión hacerlo más grande, porque podía poner luces a las casetas y hacerlas a mi manera". Desde entonces, cada año añade figuras, construcciones y detalles nuevos hasta el punto de que el belén acaba ocupando todo el salón de la casa, una planta baja en el polígono de Son Fuster.

Cada Navidad, Catalina Maria añade figuras distintas al belén, hasta el punto de que se ha hecho gigante.

Cada Navidad, Catalina Maria añade figuras distintas al belén, hasta el punto de que se ha hecho gigante. / DM

"Me lleva más de un mes"

Montarlo no es cosa de un día: "Me lleva más de un mes", explica Catalina. No está todo el día, pero hay jornadas de "cinco o seis horas seguidas" moviendo piezas, probando colocaciones y decidiendo qué va dónde: "Primero empiezo por la cueva y luego, según van saliendo los pastorcitos y las casas de las cajas, voy colocando. No sigo un plan, lo hago como me sale".

Muchas de las piezas están hechas a mano por ella misma en el centro de día al que acude, la Llar Reina Sofía, donde hace talleres de barro y cerámica, y también hace clases de pintura. Además, hay piezas que tienen historia, como las piedras que ha ido recogiendo durante años en excursiones, piezas traídas de viajes y recuerdos que ha convertido en decorado. "Si viajo y veo algo que me gusta, pienso: esto para el belén", cuenta. Algunos años ha llegado a recrear, por ejemplo, el Caminito del Rey de Málaga o una plaza de toros sevillana en su belén.

El belén que montó Catalina Maria Rayó el año pasado.

El belén que montó Catalina Maria Rayó el año pasado. / DM

Luego comparte su trabajo con todos sus seres queridos. Organiza visitas de grupos enteros de amigos, asociaciones y familias: "Si viene un grupo grande, les hago cocarrois o buñuelos. O una paella", comenta con naturalidad. A veces llegan a ser treinta personas sentadas en la mesa. "Me cuesta dinero, claro, pero lo hago con gusto", añade. A muchos visitantes traen donaciones para personas vulnerables o colaboran como pueden: "Traen alimentos para donar, o me dejan algún detalle a mí", comenta.

Suele retirar el belén en febrero y calcula que a lo largo de los dos meses y medio que lo mantiene montado pasan por su casa alrededor de un centenar de personas. La mayoría son amigos, familiares o gente de los grupos con los que camina, pinta o hace actividades.

Catalina Maria coloca una figura en el belén gigante que monta todas las Navidades en su casa.

Catalina Maria coloca una figura en el belén gigante que monta todas las Navidades en su casa. / DM

Catalina, nacida en Selva en 1940 y vecina de Son Fuster desde hace 18 años, tiene una familia numerosa, con cuatro hijos, once nietos y dos bisnietos. Solo con ellos ya se llena la casa. Aun así, le gustaría que esta tradición no se perdiera: "Mientras tenga salud, lo seguiré haciendo, es lo que más disfruto de la Navidad".

El belén de Catalina que ocupa todo un salón en Mallorca: «Me lleva más de un mes montarlo»

