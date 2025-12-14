Acampallengua volverá en 2026

Joves de Mallorca per la Llengua ha anunciado este sábado, a través de un video, proyectado durante la 'Nit de la Cultura' de la Obra Cultural Balear (OCB), que en 2026 habrá Acampallengua.

En nota de prensa, Joves de Mallorca per la Llengua ha informado que el 11 y 12 de abril se volverá a celebrar el Acampallengua, un fin de semana lleno de actividades, música, acampada y reivindicación, que en 2026 celebrará su 15 edición.

Las entradas para poder asistir al Acampallengua de 2026 ya están a la venta a través de la plataforma TicketIB.

La entidad anunciará próximamente el municipio donde tendrá lugar el acontecimiento.

"Este Acampallengua quiere marcar un hito en el apoyo de la juventud a la lengua propia de Mallorca. Continuaremos haciendo pasos hacia delante por el futuro de nuestra lengua y nuestra tierra. Por eso, el 2026 será uno de los años más ambiciosos de la historia de Joves", ha dicho el portavoz de Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Buades.

Cada Acampallengua tiene como lema una cita de algún escritor relevante de la literatura catalana. Este año será 'La llengua és l'ànima d'un país', de Mercè Rodoreda.

Joves de Mallorca per la Llengua han recordado que el Acampallengua se celebró por primera vez en Inca el 1997. Y, hasta el 2012 se organizó más o menos cada dos años.

En 2023, han añadido, se recuperó el proyecto con la edición de sa Pobla, donde tocó Antònia Font. Y, el año pasado el Acampallengua se hizo en Felanitx, estableciendo un nuevo récord de actividades, más de 30: podcasts, torneos deportivos, charlas, dos 'ballades', glosada, un gran concierto y mucho más.

Este 2026, Joves de Mallorca per la Llengua compaginará el Acampallengua con la organización en las Baleares del Correllengua Agermanat, la primera vez que se recorren todos los llamados "Països Catalans" con el formato del Correllengua mallorquín.