Más de 700 personas buscan en Mallorca a un desconocido para comprar piso juntos

La crisis habitacional está llevando a los residentes de Mallorca a una desesperación sin precedentes, empujándolos a buscar soluciones radicales ante la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. El síntoma más extremo de este colapso social es la existencia de una lista de más de 700 personas que buscan un compañero desconocido para comprar un piso juntos y compartir la hipoteca. Así lo confirma Germán Rocha Bentancur, promotor de Grup Amb Tu y experto en derecho inmobiliario, quien revela la magnitud del drama: «Prefieren esto que alquilar un piso o una habitación», sentencia. Esta práctica se ha convertido en una vía de supervivencia para quienes, con salarios por debajo de 1.900 euros, no logran la solvencia necesaria para una hipoteca individual o para afrontar alquileres que devoran el salario completo.

El caso de Patricia, camarera en Palma con un sueldo de 1.350 euros, ejemplifica esta emergencia. Actualmente vive en un piso en Pere Garau, donde paga 650 euros por una habitación y comparte el espacio con otras siete personas. «Cuando llegué, la vivienda tenía tres habitaciones, pero con el tiempo, los dueños dividieron la sala de estar en dos, creando espacios muy pequeños», relata, a la vez que admite que las condiciones son «de vergüenza». Sin contrato, en la vivienda de un matrimonio mallorquín que le entrega «un simple papel» tras los pagos, su situación es de total vulnerabilidad: «En el momento que me quieran echar, lo podrán hacer y ya está», lamenta, no sin detallar que cada uno de sus compañeros de piso paga una renta similar a la suya, lo que significa que los arrendadores se hacen con más de 5.000 euros al mes por alquilar su vivienda en estas condiciones.

Patricia se ha unido a la lista de Rocha con una idea clara: «Compartir la hipoteca, dividir los gastos y construir un hogar. Es mejor entre dos personas», buscando a alguien «responsable y con reglas claras» para el reparto del 50% de la propiedad.

Colapso inmobiliario

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el sector inmobiliario alertan de un colapso inminente ante la renovación de miles de contratos de alquiler. Germán Rocha estima que solo en Mallorca y en 2026, unos 30.000 contratos de alquiler caducarán. El experto advierte que estas subidas están ocurriendo ahora mismo, con «casos de subidas de renta de los 800 a 1.400 euros», y sentencia: «Es el principio del colapso».

Rocha explica que comprar una vivienda entre dos personas, aunque no se conozcan de nada, es perfectamente legal siempre y cuando ambos cumplan los requisitos para acceder al mercado, como los cinco años de empadronamiento y no poseer otra propiedad, especialmente si se trata de vivienda de precio limitado.

Esta fórmula les permite compartir los gastos de la hipoteca, aunque el promotor subraya que el desarrollo de este modelo requiere cautela legal, y es precisamente el riesgo del impago lo que les genera «incertidumbre jurídica». El promotor de Grup Amb Tu indica que, si uno de los titulares de la hipoteca deja de pagar, la deuda recae en el otro copropietario. Por ello, su despacho está realizando consultas jurídicas para establecer cómo proceder y asegurar el proceso. La única medida que se podría recomendar a los participantes, de momento -señala el experto- es dejar todo «bien atado en un contrato privado» entre ellos o especificar el porcentaje exacto (50%) que corresponde a cada uno de la vivienda para mitigar futuros conflictos.

Rocha concluye destacando que la idea de esta compra compartida surgió directamente de los propios afectados que no pueden pagar un alquiler solos o que son rechazados por las inmobiliarias por no ser «suficientemente solventes».