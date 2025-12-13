Turismo
Suben las ventas de viajes en Navidad hasta un 10 %: los mallorquines se escapan a destinos calurosos o a Laponia
Después de un puente corto que no facilitó las escapadas, triunfan las vacaciones para fin de año a Egipto, Turquía, Costa Rica o Tailandia
“Laponia se ha vendido como nunca” para los que quiere vivir la época navideña más tradicional
Después de un puente de diciembre que fue «discreto», al ser de corta duración, con el festivo del Día de la Constitución en sábado, las agencias de viaje han detectado un repunte para escapadas aprovechando las vacaciones de Navidad. Las ventas están hasta un 10 % por encima del año pasado. Los isleños aprovecharán para pasar unos días en destinos calurosos, alejándose de las temperaturas invernales. Egipto, Costa Rica, Colombia, el Caribe o bien el sudeste asiático están entre los lugares preferidos para desconectar este diciembre.
«El puente fue discreto, solo se aprovecharon los vuelos directos con traslados y hoteles», señala el presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba), Pedro Fiol. Sin embargo, para la época navideña están registrando entre un 7 y un 10 % más de ventas. «Habrá mucha operativa chárter desde Madrid y Barcelona». Los viajes a la cuenca mediterránea, con viajes a Egipto —«se vende muy bien en invierno» para evitar las altas temperaturas del país—, Turquía, con paradas en Capadocia, Marruecos, «con una climatología más suave» y vuelo directo a Fez, son lugares muy apetecidos en estas fechas.
Si se aumenta el presupuesto, otro tanto ocurre con los destinos al otro lado del Atlántico, como Costa Rica, el Caribe o Colombia. O las escapadas al sudeste asiático, con Tailandia a la cabeza, o al continente africano, por ejemplo, a Senegal.
Son sobre todo viajes familiares o en pareja los que se realizan en estas fechas. «El mallorquín se cansa rápido del frío y se va a buscar destinos más cálidos», observa Fiol.
Se arman paquetes de una semana aprovechando vuelos de aerolíneas de bajo coste.
Y para los que «quieren vivir una navidad más intensa» la guinda de estas fechas es ir a Laponia. Los agentes de viaje se han sorprendido porque se ha vendido «por un tubo» tanto para familias como solo para adultos. «Papa Noel mantiene viva la esencia hasta los primeros días de enero», lo que se disfruta junto con actividades típicas de invierno como huskies, raquetas de nieve, renos, motos... Y eso que es un viaje caro, entre 2.500-2.700 euros con cuatro o cinco noches por persona.
En estas fechas el mallorquín no es muy previsor para hacer reservas. «Hasta noviembre no se acuerda de las vacaciones de Navidad».
BALEARES ESQUIVA LA SITUACIÓN DE VENEZUELA
La suspensión de los vuelos entre Madrid y Caracas (Venezuela) de varias compañías, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra por la tensa situación en la zona desde finales de noviembre no está teniendo mucha incidencia en Balears. Como explica Pedro Fiol no son muchos los venezolanos residentes, son en torno 2.300 los empadronados y se calcula unos 2.000 irregulares. «Tenemos acuerdos solo con compañías españolas que tienen músculo para los reembolsos». Se han retrasado o cancelado los viajes, dice el presidente de Aviba.
