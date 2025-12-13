Més per Mallorca renueva su dirección con casi el 30% de abstenciones y apuesta por abolir el alquiler turístico

La VII Assemblea General de Més per Mallorca, celebrada esta mañana en Santa Maria, ha servido para fijar el rumbo político de la formación de cara al ciclo electoral de 2027 y para renovar su dirección. El encuentro ha aprobado una ponencia que sitúa el acceso a la vivienda como la principal emergencia social de la isla y que apuesta de forma explícita por la abolición progresiva del alquiler turístico en viviendas residenciales. Al mismo tiempo, se ha renovado la dirección con un 29% de abstención y la presencia de perfiles críticos entre las personas más respaldadas por la militancia.

La nueva Comisión Permanente seguirá encabezada por Lluís Apesteguia como coordinador general, acompañado por Maria Ramon, que mantiene la secretaría de Organización, y Ferran Rosa, al frente de Comunicación. Se incorporan Laura Celià en Finanzas, Carme Gomila en Movimientos y Estrategia Política y Miquel Oliver como secretario de Territoriales. El Consell Polític, la Comisión de Garantías, las sectoriales y las vocalías completan una ejecutiva amplia en la que conviven continuidad y renovación.

Más allá de la composición orgánica, el resultado de las votaciones ha reflejado un nivel de participación desigual. Cerca de un tercio de la militancia ha optado por la abstención y, además, tres de las cuatro personas más votadas para formar parte de la ejecutiva (Marta Neus López, Ruth Mateu y Rafel Sedano) son consideradas voces críticas con la actual dirección, un elemento que apunta a al debate interno en el seno de la formación ecosoberanista.

Apesteguia ha restado importancia a lecturas personalistas del resultado y ha insistido en un modelo de liderazgo compartido: "No creo en los hiperliderazgos, sino en liderazgos corales, no solo de la gente que forma parte de la ejecutiva, sino de todos y cada uno de los militantes", ha afirmado tras la asamblea. Según el coordinador general, "da igual quién forme parte de la permanente si no somos capaces de ilusionar y de convencer a la gente; todas las personas son necesarias para construir un proyecto ganador".

La vivienda, principal eje político

La asamblea ha estado marcada, sobre todo, por el debate político. La ponencia aprobada identifica el precio de la vivienda como la primera causa de pobreza en Baleares y defiende que las casas "deben ser para vivir y no para especular". En este contexto, Més propone prohibir nuevos usos turísticos en viviendas y avanzar hacia la desaparición progresiva de los existentes, junto con la regulación de precios del alquiler, límites a la compra especulativa y por parte de no residentes, la movilización de pisos vacíos de grandes tenedores, impuestos elevados sobre viviendas desocupadas y recargos a segundas residencias.

"Queremos representar a la gente que está harta de no poder tener una casa ni una vida digna", ha señalado Apesteguia, que ha cargado contra las "falacias y mentiras" del Govern de Marga Prohens: “No se puede acceder a un alquiler con los salarios de este país. Las casas han de dejar de ser un negocio”, ha subrayado.

La ponencia aprobada alerta de que "una generación entera vive atrapada entre alquileres inasumibles y sueldos bajos, lo que dificulta la emancipación y empuja a la juventud a abandonar la isla". Frente a ello, Més defiende el "derecho colectivo" a permanecer en Mallorca y plantea un cambio de modelo que supere la dependencia del turismo de masas y de la construcción, con una economía diversificada y verde, mejores condiciones laborales y servicios públicos reforzados. La ponencia incorpora también la propuesta de una renta básica universal, una mirada feminista transversal, la defensa del territorio y el decrecimiento del consumo de suelo.

Apesteguia ha denunciado un crecimiento poblacional que considera "inasumible", aunque ha advertido contra los discursos que señalan a los colectivos más vulnerables. "Es indecente poner el foco en quienes menos tienen", ha afirmado, responsabilizando del modelo actual a los grandes especuladores y a quienes, según ha dicho, "financian opciones xenófobas y depredan el territorio". Al mismo tiempo, ha reivindicado el catalán como lengua de cohesión y ha defendido un proyecto soberanista "que nunca será xenófobo".

"No es serio jugar con las elecciones anticipadas como una amenaza"

Preguntado por un posible adelanto electoral, Apesteguia ha considerado que "no es serio jugar con las elecciones anticipadas como una amenaza”, aunque ha asegurado que Més per Mallorca está preparado para concurrir si se convocan: "Tenemos las recetas para los problemas que sufre la ciudadanía y estamos listos para explicarlas", ha asegurado.

La asamblea también ha aprobado el Código Ético del partido y ha recordado el caso de la exalcaldesa de Petra, Caterina Mas, absuelta ayer, como ejemplo de lo que la formación considera una persecución política. El cierre del encuentro ha contado con la presencia de representantes sindicales y de diversas formaciones de la izquierda y el soberanismo, en una escenificación de alianzas en un contexto político que Més define como una ofensiva de la extrema derecha.