Llega la facturación digital a Mallorca: todo lo que deben sabe los autónomos

Los autónomos y empresarios dispondrán probablemente de un año más para adaptar sus sistemas a la digitalización y unificación de la facturación mediante el software “Verifactu”. Inicialmente, su uso debía ser obligatorio para las sociedades sujetas al Impuesto de Sociedades a partir del 1 de enero de 2026. Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos tendrían de plazo hasta el 1 de julio del próximo año.

Ahora, el Gobierno español ha pospuesto ambos plazos hasta 2027, atendiendo así a una petición formulada por numerosos grupos sectoriales. La ampliación fue aprobada el jueves (11.12.) por el Congreso de los Diputados.

“Verifactu” está diseñado para mejorar tanto la transparencia como la trazabilidad de los pagos ante la Agencia Tributaria. Los datos de cada factura se enviarán automáticamente a Hacienda. Una vez entre en vigor la obligación de facturación digital, formatos como documentos Excel o PDF dejarán de ser válidos.

A partir de entonces, todas las facturas deberán incluir, entre otros requisitos, un código QR en el que se almacenen los datos esenciales de la operación. Esto permitirá que cualquier parte implicada pueda comprobar fácilmente si una factura cumple con los requisitos legales.

Multas de hasta 50.000 euros

La ampliación del plazo es, para muchas empresas, más que necesaria. Aunque la implantación del sistema se aprobó ya en diciembre de 2023, solo el ocho por ciento de las pequeñas y medianas empresas lo utiliza, según datos del diario El País. Un 15 por ciento estaría actualmente en proceso de implementación. La normativa establece multas de hasta 50.000 euros en caso de incumplimiento.

No es la primera vez que la introducción de la facturación digital se pospone. Inicialmente estaba prevista para 2025, pero las dificultades técnicas obligaron a retrasarla. A día de hoy, tanto la herramienta gratuita de la Agencia Tributaria como las múltiples soluciones privadas parecen funcionar correctamente.

Las recomendaciones de los expertos

Aunque el plazo pueda alargarse hasta 2027, los expertos recomiendan a todos los afectados no esperar a que el sistema entre en vigor para adaptarse. Un periodo de prueba más largo permite resolver los problemas con mayor facilidad. Y, en cualquier caso, tarde o temprano “Verifactu” será obligatorio.